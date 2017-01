Sección > Lanzarote



El portavoz de CC en el sur de la Isla, Ángel Domínguez, cuestiona el “populismo” de Gladys Acuña respecto al proyecto de las torretas eléctricas cuando, asegura, “en su día desde el Ayuntamiento no se presentaron alegaciones” en contra del proyecto



CC critica el "cambio de postura" de la alcaldesa de Yaiza respecto a la reapertura de Bodegas Stratvus dictada por los tribunales

Crónicas · 23 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El concejal y portavoz de Coalición Canaria (CC) en Yaiza, Ángel Domínguez, ha insinuado que la alcaldesa sureña, presidenta de Unidos por Yaiza, Gladys Acuña, está manteniendo una postura hostil contra la reapertura de la Bodega Stratvs, dictada recientemente por los tribunales de Justicia, porque se encuentra encausada judicialmente por haber concedido la licencia de actividad en su día a dicho establecimiento. En este sentido, el munícipe nacionalista del sur de Lanzarote cuestiona el "cambio de postura" de Acuña, investigada en esta causa tras la concesión en 2008 de la licencia municipal para dicha bodega. "En 2008, cuando ella ya gobernaba, felicitó a la bodega y se alegró de que abriera. Por tanto son cambios de postura que a veces son difíciles de entender", ha manifestado Domínguez en el programa ’A buena hora’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote. En este sentido, el edil de CC explica que no ve coherentes las declaraciones de la alcaldesa realizadas en mayo de 2008, en la inauguración de Stratvs, cuando aplaudía la iniciativa, con que recientemente se haya apuntado a otro tipo de tesis. "Es una bodega a la que mucha gente felicitó. La alcaldesa fue el día de la inauguración y entonces todo eran parabienes, pero la licencia la dio el Ayuntamiento de Yaiza", ha destacado el edil de CC. "No sé si con razón o sin razón, pero ella está encausada juicialmente", ha recordado, "y parece que por eso ahora todo se mira con lupa, todo se mira con mucho celo y quizás se quieren echar balones fuera para no tomar una decisión que indudablemente habrá que tomar tarde o temprano". Domínguez ha subrayado que "cuando la Justicia dictamine finalmente si la bodega se tiene que abrir o no, el Ayuntamiento tendrá que decir algo al respecto, pero parece poco serio que se tengan las cosas claras", ha indicado. A su juicio, tampoco "la Justicia está siendo muy seria" con la cronología de decisiones acerca de este asunto. El edil de CC en Yaiza ha aseverado, además, que la alcaldesa de Yaiza ha anunciado que antes de conceder una nueva licencia a la bodega Stratus, el Cabildo de Lanzarote deberá emitir un informe que diga si el establecimiento es compatible con las normas urbanísticas de La Geria, anuncio que ya fue contestado públicamente el pasado viernes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote por el propio presidente del Cabildo, Pedro San Ginés. Críticas por el proyecto de las torretas eléctricas Por otro lado, al margen de las críticas por el supuesto cambio de postura de la alcaldesa de Yaiza con determinados proyectos relacionados con el Grupo empresarial Rosa, el portavoz de CC ha denunciado que la también parlamentaria regional de NC por Lanzarote está actuando con "demasiado populismo” respecto al proyecto de las torretas eléctricas que el Gobierno canario prevé ejecutar a través de Red Eléctrica de España, cuando, asegura, “en su día no movió un dedo para presentar alegaciones” en contra del proyecto". "En 2012 hubo un pleno en Yaiza en el que Coalición Canaria también votó a favor de que ese trazado no fuera soterrado y, a partir de ahí, tal y como ya ha expuesto el propio presidente [del Cabildo insular, Pedro San Ginés] y tal y como se ha mostrado en este tiempo, no se presentaron las alegaciones a la COTMAC", ha apuntado Domínguez. Sin embargo, lejos de generar nuevas polémicas, según explica el edil de CC en Yaiza, "ahora es tiempo de que todas las instituciones públicas se sienten con Red Eléctrica para intentar que ese trazado no se realice". Más clemente se ha mostrado Domínguez a la hora de valorar que quien ha firmado este proyecto en sí en última instancia para su autorización ha sido Erasmo García, actual director insular de Industria y Energía, cuya labor defienden desde CC. "Él tomó esa decisión avalado por todos los informes, así que será el Gobierno de Canarias el que tenga que justificarlo", ha advertido el edil nacionalista en este sentido. "Creo que es hora de que todas las administraciones se sienten y que al menos ese proyecto se haga de forma soterrada. Estos follones de cada día", ha conlcluido, "a nada nos van a llevar". Versión imprimir



