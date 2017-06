Sección >

El primer teniente de alcalde, Rafael Juan González Robayna, cree conveniente solicitar la convocatoria urgente de la Mesa de Seguimiento del Pacto pero sigue apostando por la continuidad del acuerdo de gobierno entre PSOE, CC y PIL en la capital

CC califica de “muy delicada” la situación del pacto de Arrecife tras la nueva negativa del PSOE a abrir la Avenida

"Vamos a esperar un tiempo prudencial y esperamos que la alcaldesa no se enroque yendo otra vez en contra de las decisiones que se están tomando en los plenos. No se pueden tomar esas actitudes cuando todo el Pleno está opinando todo lo contrario", sostiene el portavoz del Grupo Nacionalista

Dácil Garcías (PP): "No queremos esto para nuestro municipio y, si dentro de las posibilidades, está la opción de llegar a un pacto para gobernar, lo intentaremos"

El Grupo municipal de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Arrecife ha calificado en Crónicas Radio-Cope Lanzarote de “muy delicada” la situación del pacto de la capital que sustentan los nacionalistas junto al Partido Socialista (PSOE) y el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL). El motivo de la nueva crisis, la escenificación de un divorcio entre CC y PSOE que este martes volvió a evidenciarse aun más cuando, a propuesta del PP, la alcaldesa, Eva de Anta, contó solo con el respaldo de los concejales socialistas para volver a oponerse a la apertura de la Avenida Marítima.

Y es que todos los partidos representados en el Plenario de Arrecife votaron este 6 de junio a favor de que se ejecute el acuerdo plenario del pasado 31 de octubre, que ya instaba a la apertura de dicha vía a todo tipo de tráfico. La alcaldesa, Eva de Anta, tuvo sólo apoyo de sus compañeros socialistas para que siga con tráfico restringido como hasta ahora.

"Lo que hemos hecho ha sido mantener la postura que teníamos y ayer nos quedamos hasta sorprendidos porque al final se ha quedado el Partido Socialista totalmente aislado con esa forma de implantar el modelo de ciudad, en la que casi todos coincidimos, que es hacer la ciudad más amable y peatonalizar", ha afirmado el edil nacionalista en declaraciones al programa ’A buena hora’.

"Entendemos que no deben emplearse las formas con que se está haciendo, sino comenzar desde el centro hacia fuera. Ayer se evidenció una vez más y no solo eso, sino que los grupos que apoyaron al PSOE en plenos anteriores han reconocido que la alcaldesa no ha cumplido ni siquiera la consulta popular en estos ocho meses, por lo que se han sumado a que la Avenida se abra en sentido sur-norte y en la petición de hacer esa consulta", ha esgrimido González Robayna. A juicio del responsable de Turismo y Cultura, "la imagen no es la mejor, pero desde luego, parece que se nos está dando la razón".

"La tiranía de las mayorías"

"Lo que es evidente", ha añadido, "es que la alcaldesa está totalmente aislada con los miembros del PSOE en este tema de la ciudad, en el que además por espíritu democrático se debería tomar en consideración y adoptar las medidas oportunas. Vamos a esperar un tiempo prudencial y esperamos que no se enroque yendo otra vez en contra de las decisiones que se están tomando en los plenos. No se pueden tomar esas actitudes cuando todo el Pleno está opinando todo lo contrario", ha advertido, tras recordar que el PP habla de "la tiranía de las mayorías" al referirse a la actitud de la alcaldesa y el PSOE.

González Robayna ha destacado que las áreas de gobierno de CC y las que tutela el PSOE no tienen nada que ver ni en ritmo ni en actividades, por lo que ha vuelto a hablar de un grupo de gobierno "con dos velocidades".

Para la oposición el pacto no puede estar más roto

"Desde el punto de vista práctico, el pacto está roto. Si nos fijamos en cómo está funcionando y las relaciones que tienen entre los socios, el pacto está roto", ha esgrimido por su parte la portavoz del PP en Arrecife, Dácil Garcías, que duda sin embargo de que PSOE, CC y PIL "vayan a llevar el pacto a una ruptura definitiva, que salga algún grupo del Gobierno o que se presente alguna moción de censura".

En este sentido, Garcías ha insistido en que el Grupo Popular en Arrecife "tratará como siempre de dar estabilidad a la ciudad pues no hay trabajo en el municipio. Servicios Sociales no está funcionando, no tenemos semáforos, el alumbrado funciona como funciona, apenas se lleva nada a las mesas de contratación y el grupo de gobierno no lleva nada al Pleno, salvo los días festivos del próximo año, la prohibición de fumar en la playa del Reducto y algunas ordenanzas sobre el ruido".

Según la edil del PP, "no queremos esto para nuestro municipio y, si dentro de las posibilidades, está la opción de llegar a un pacto para gobernar, lo intentaremos".