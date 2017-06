Sección > Canarias



Los nacionalistas no descartan que el acuerdo final con los populares no suponga su incorporación al Gobierno que preside Fernando Clavijo



CC aprueba iniciar oficialmente conversaciones con el PP para conformar un acuerdo de gobierno en las Islas pero sin marcarse ningún plazo

abc.es · 11 de junio de 2017

Compartir | | Aun más La secretaria de Organización de Coalición Canaria (CC), Guadalupe González Taño, ha asegurado este sábado que la formación está abierta a negociar con el Partido Popular (PP) de cara a un pacto de gobernabilidad en el Ejecutivo regional, ya sea con acuerdos puntuales o con los populares en el grupo de gobierno, aunque no se marca plazos para avanzar en este sentido. La decisión se acordó durante una reunión de la Ejecutiva de los nacionalistas en las Islas, en la que se acordó aceptar el ofrecimiento que habían hecho los populares. "Estamos en toda esta legislatura manteniendo acuerdos con distintas formaciones políticas en diferentes asuntos y hemos llegado hasta aquí en estos dos años con acuerdos tanto con el PSOE como con el PP", dijo tras una reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional. González Taño agradeció al PP su ofrecimiento y comentó que CC va a seguir en una negociación que ya tiene con ellos. "No es que se abra una etapa nueva, sino que mantenemos y reforzamos unas conversaciones que hemos mantenido a lo largo de todo este tiempo para poder llegar a esos acuerdos puntuales a los que hemos llegado hasta ahora", aseveró. Asimismo, entendió que es "positivo" el planteamiento del PP, para añadir que los nacionalistas van a estudiar el mismo, ya que, dijo, CC anuncia las cosas una vez que se reúnen, "y no antes". "No nos marcamos plazos ni límites", para alcanzar un acuerdo de gobernabilidad, enfatizó la secretaria de Organización, que insistió en que van a seguir manteniendo contactos con los populares. "Nosotros no decimos cuál va a ser el resultado final de esa negociación, pero sí decimos es que no hemos marcado límites ni plazos, sino que facultamos a seguir hablando al presidente del Gobierno, al secretario general, a la secretaria de organización y al portavoz parlamentario", concluyó. Versión imprimir



