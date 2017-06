Sección > Canarias



Compartir | | Aun más El vicepresidente del Cabildo insular de Fuerteventura y consejero de Turismo, Blas Acosta , ha confirmado este vienes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que la Isla podría acotar el problema de la vivienda en Fuerteventura a partir de septiembre u octubre. Según ha desvelado Acosta en el programa ’A buena hora’, los representantes del Cabildo de Fuerteventura han tendido la oportunidad de mantener una "charla intensa" con diversos dirigentes de la banca, "propietarios de establecimientos y viviendas". "Afortunadamente", ha explicado, "hemos conseguido el compromiso de que esas viviendas se pongan en servicio para el alquiler de larga estancia". Así las cosas, según ha anunciado el responsable de Turismo en Fuerteventura, "probablemente en el mes de septiembre, como mucho en el de octubre, va a haber posibilidad de que contemos con entre 700 y 800 viviendas de larga estancia entre El Castillo y Corralejo". Agilizar los planeamientos Blas Acosta ha apuntado también que el Cabildo majorero está apremiando al Gobierno canario y al presidente, Fernando Clavijo. "Los planes generales de los municipios y los planes de modernización, igual que los insulares, deben salir adelante cuanto antes y no pueden seguir atascados en el Gobierno canario. En el caso del Plan insular de Fuerteventura, según el consejero, éste lleva 13 años de retraso y, en el caso de municipios como el de Pájara, hay planes locales anulados desde el año 2003". Por tanto, ha advertido, "o nos damos prisa y no estancamos más el planeamiento y damos seguridad jurídica, o vamos a tener un problema enorme". Acosta ha valorado también la problemática que está generando la modalidad turística del alquiler vacacional. "Le hemos mostrado a la consejera nuestra preocupación pues el Gobierno canario está tardando demasiado tiempo en regular este problema", ha manifestado. "En localidades como Corralejo prácticamente no hay viviendas para los trabajadores, a pesar de que en Fuerteventura tenemos una ocupación media del 94% durante todo el año", ha indicado. Al respecto, el consejero ha afirmado que "el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, el municipio, que está a solo veinte minutos de los dos principales centros turísticos, Corralejo y El Castillo, tiene casi 2.000 viviendas vacías y ahí es donde hay que incidir para poder ponerlas a servicio". Los Presupuestos del Estado y las competencias en Costas Por otro lado, el vicepresidente del Cabildo majorero y consejero de Turismo cree que Coalición Canaria (CC) y Nueva Canarias (NC) podrían haber obtenido muchas más ventajas para Canarias con el apoyo de los nacionalistas canarios en los Presupuestos estatales, como la autogestión en materia de Costas, como ocurre con el País Vasco o Cataluña. "Si el presidente hubiera sido Pedro Sánchez, Pedro Quevedo y Nueva Canarias habrían pedido lo mismo y se habría conseguido lo mismo", ha manifestado. "Si no había posibilidad de quitar al Partido Popular (PP), hay que obtener todo el rédito para Canarias. Creo que CC y NC deberían haber reclamado algo más, y no solo dinero, como las competencias en Costas", ha señalado. A este respecto, para Acosta, "es increíble lo que está ocurriendo en Canarias respecto al ámbito de Costas. No entiendo cómo no existe en Canarias un viceconsejero de la Costa cuando aquí vivimos del mar. Vayan a decirle a un vasco, a un catalán, a un gallego o a un balear que tiene que ir a pedirle permiso al funcionario de turno a Madrid para cualquier cosa, para un paseo, una avenida, para regenerar una playa o limpiarla de callaos". Según el consejero de Turismo, esta falta de competencias "ocurre solo en Canarias. Creo que CC y NC tenían que haber aprovechado esa debilidad del Gobierno" de Rajoy. Además, Acosta ha valorado la posible entrada del PP en el Gobierno canario junto a CC señalando que "parecía que había una relación a tres bandas". Versión imprimir



