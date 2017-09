Sección > Lanzarote



El portavoz de Ciudadanos en el Cabildo adelanta que la formación naranja no respaldará ningún pacto que no pase por la dimisión del actual presidente y señala que la formación naranja "no entrará en un intercambio de cromos como CC y PP". "O Pedro San Ginés dimite o aquí no se mueve nada", advierte



Benjamín Perdomo asegura que los dos concejales de Ciudadanos no apoyarán una moción de censura mientras San Ginés siga siendo presidente del Cabildo

Crónicas · 14 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más Los dos concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Arrecife no apoyarán una moción de censura contra la actual alcaldesa, Eva de Anta, mientras Pedro San Ginés siga siendo presidente del Cabildo. Así lo ha confirmado este jueves en Crónicas Radio-Cope Lanzarote el consejero de la formación naranja de la Primera Corporación, Benjamín Perdomo, que afirma que Ciudadanos no apoyará ningún pacto en Lanzarote que no pase por la dimisión del presidente del Cabildo. Según ha expresado Perdomo en el programa ’A buena hora’, su partido no ha venido a la política a intercambiar sillas ni cromos, cosa que atribuye a Coalición Canaria (CC) y al Partido Popular (PP), que estos días negocian un Gobierno alternativo tras la salida del PSOE del Gobierno de San Ginés. "Lo que pasa es que el Partido Popular y Coalición Canaria no han entendido que Ciudadanos es un partido serio. Les está costando entenderlo, pero ese no es mi problema. Ciudadanos no ha venido a la política a intercambiar los sillones de Arrecife para apuntalar en el Cabildo de Lanzarote a un señor que está investigado por coacciones y por prevaricación. Lo siento, pero aquí hay dos opciones", ha advertido Perdomo, "o Pedro San Ginés dimite o aquí no se movería nada". El portavoz de Ciudadanos cree que CC, PSOE y PP están "acostumbrados a pactar con quien sea porque están desesperados por entrar a gobernar". Versión imprimir



