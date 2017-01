Sección > Lanzarote



El secretario general de CC dice que los nacionalistas tienen "las puertas abiertas" con el PP y la Agrupación Socialista de la Gomera para lograr apoyos puntuales



Barragán asegura que CC aceptaría con deportividad la posible censura que el PP no descarta en Canarias contra Clavijo pero confía en que haya un reencuentro con el PSOE

"Si en un momento determinado hay una mayoría suficiente, con un programa creíble y real, en el que se puedan poner de acuerdos más de 30 diputados y aunque no estemos nosotros, pues tendremos que aceptar esa situación democrática, como no podía ser de otra manera", sostiene Crónicas · 12 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El secretario general de Coalición Canaria (CC) y nuevo consejero de Presidencia en el Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, ha afirmado este miércoles en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que los nacionalistas aceptarían con deportividad la posible censura contra el presidente, Fernando Clavijo, que este miércoles el Partido Popular (PP) no ha descartado en caso de conseguir la Presidencia del Ejecutivo. "Si en un momento determinado hay una mayoría suficiente, con un programa creíble y real, en el que se puedan poner de acuerdos más de 30 diputados y aunque no estemos nosotros, pues tendremos que aceptar esa situación democrática, como no podía ser de otra manera", ha afirmado Barragán en declaraciones al programa ’A buena hora’. El que para muchos es el hombre fuerte del Gobierno de Clavijo ha advertido de que en Coalición Canaria "nunca hemos descartad la posibilidad de censurar a quienes gobiernan". "Está dentro de las posibilidades democráticas de este país, pero nosotros hemos dicho ya en alguna ocasión que ahora estamos ocupados en gobernar en esta situación de minoría, en intentar alcanzar los acuerdos con diálogo y consenso", ha explicado. Barragán ha destacado en este sentido que "no es la primera ni la única institución que está en minoría en este país, ni será la última, así que desde mi Consejería [la de Presidencia del Gobierno canario] tenemos la labor de alcanzar el consenso con el diálogo en todos los asuntos que afectan al Gobierno". Respecto a las influencias del PP en Madrid, donde los nacionalistas respaldaron la investidura de Rajoy y apoyan al actual Gobierno central, Barragán ha señalado que "atendiendo a las declaraciones que se han hecho, esa posibilidad [la de la moción de censura] siempre ha existido". Sin embargo, ha insistido en que CC "trata de que se dé precisamente la situación contraria, la de lograr un Gobierno estable sobre la base de Coalición Canaria, buscando apoyos parlamentarios puntuales para sacar adelante los temas que tengan que ir al Parlamento". En este sentido, Barragán ha dejado claro que "tenemos las puertas abiertas con la Agrupación Socialista Gomera y también con el propio Partido Popular que, si en algún momento considera que se dan las circunstancias necesarias para formar un Gobierno estable de una mayoría sólida en el Parlamento, pues bienvenido sea". Pero el dirigente nacionalista también ha reforzado la idea de que desde Coalición Canaria "nunca se ha descartado tampoco a Nueva Canarias". "Tratamos de repetir la candidatura conjunta en la pasada legislatura en las elecciones nacionales, pero sin más explicación Nueva Canarias decidió concurrir con el Partido Socialista", ha afirmado. Sobre la posibilidad de reconducir el pacto de gobierno con el PSOE en Canarias, Barragán ha dejado claro que la intención de Coalición Canaria "no es romper el diálogo con el Partido Socialista, cuya confianza tardamos mucho tiempo en recuperar en la legislatura pasada". El secretario general de CC ha apostado en este sentido "por que continúen los pactos en las corporaciones locales. No es nuestra intención romperlos y de ahí que este sea uno de los mensajes de diálogo que queremos mantener con el PSO". Barragán ha destacado que "lo que estamos desarrollando es el programa que firmamos las dos fuerzas políticas conjuntamente, así que esperamos después encontrarnos en muchísimas cosas, como en el debate parlamentario o los asuntos de Gobierno". En cuanto a la ruptura en sí del pacto del Gobierno regional, Barragán ha señalado que "un Gobierno funciona de forma colegiada y lo que uno no puede hacer es levantarse del Gobierno cuando le apetezca. Para eso no hace falta un Gobierno en coalición". A su juicio, "llegó un momento en que esa situación se hacía insostenible precisamente para eso. Yo creo que cuando uno adquiere una responsabilidad pública tiene que cubrir los compromisos, gusten más o menos, dentro del Consejo de Gobierno. Esto no fue posible", ha advertido, "aunque lo intentamos hasta el último minuto, hasta el último segundo, así que al presidente no le quedó más remedio que iniciar esta nueva andadura con este Gobierno en minoría". Versión imprimir



