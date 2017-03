Sección > Entrevistas



Ástrid Pérez Batista, presidenta insular del PP en Lanzarote, parlamentaria regional por Lanzarote y concejala del PP en Arrecife



"Aún quedan cinco o seis meses para el Congreso del PP en Lanzarote, y no he pensado si me presentaré a la reelección como presidenta"

"La destitución de Enrique Hernández Bento como delegado del Gobierno no ha gustado a mucha gente del PP. Ha sido un gran delegado y en Lanzarote ha estado cada vez que le hemos necesitado" Crónicas · 22 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más "Aunque en campaña electoral la vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández, y la alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, defendían esta residencia de ancianos, esta semana sin embargo CC y PSOE han tumbado la propuesta del PP" "La FAES es una Fundación que estaba adscrita a un partido político y con la nueva financiación de los partidos planteada hace algún tiempo por la vicepresidenta del Gobierno, tenía muy limitadas las subvenciones privadas porque se entiende que está afectada por un partido político" "Estoy encantada con que Cristina Tavío opte a la Presidencia del PP en Canarias y mariano Rajoy a la del PP nacional" La presidenta insular del Partido Popular (PP) en Lanzarote, parlamentaria regional por la Isla y concejala del PP en Arrecife, Ástrid Pérez Batista, adelanta en la entrevista concedida este miércoles al programa ’A buena hora’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote que aún alberga dudas sobre si finalmente se presentará a la reelección como candidata a la Presidencia del partido en su ámbito insular en el Congreso que los populares celebrarán sobre el mes de mayo en el caso de la Isla de Los Volcanes. La diputada del PP repasa las mejoras presupuestarias para Lanzarote tras el reciente período de enmiendas en el Parlamento y asegura que en muchos aspectos e inversiones previstas, "Coalición Canaria y el Partido Socialista han dejado tirado al pueblo de Lanzarote. Dicen ustedes en el PP que gracias a ustedes se ha arreglado finalmente el criterio para repartir los Fondos del FDCAN. ¿Cómo discurrió este proceso? Gracias al Partido Popular se arregló el FDCAN, evidentemente. Eso es una realidad. El PSOE tenía un criterio y CC otro completamente diferente. Por eso el PP sacó una propuesta para que los fondos se repartieran con el 58% de las cantidades gestionadas por el Gobierno canario y el 42% por cabildos y ayuntamientos. Afortunadamente este criterio ha mantenido el consenso no solo en CC sino también en el PSOE. Por eso decimos que hemos podido salvar el FDCAN. Esta semana también se votó el Presupuesto canario en el Parlamento, pero mi sensación es agridulce. Lo es porque, por una parte, CC y PSOE nos han respaldado para poder contar con una partida presupuestaria de 500.000 euros para el centro de salud de Argana Alta. Llevo años detrás de esta enmienda, para que se acometa por fin esta obra, y finalmente este miércoles fue apoyada, con cargo al FDCAN. También planteamos mejoras en la Avenida Central de Tías, con 2 millones de euros, iniciativa que fue respaldada, igual que los 150.000 euros para el nuevo centro de salud de Costa Teguise. Había también una petición de CC y de PP para El Fondeadero, que contará con una partida de 300.000 euros. Tengo malestar y pesar, por otro lado, porque CC y PSOE nos han dejado tirados con la residencia de ancianos que planteábamos para Arrecife. Aunque en campaña electoral la vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández, y la alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, defendían esta residencia de ancianos, esta semana sin embargo CC y PSOE han tumbado la propuesta. Y con respecto a los 7.300 millones de euros de los Presupuestos del Gobierno, al PP no le han apoyado ni CC ni PSOE, así que pocas correcciones ha habido. Los diputados de CC y PSOE no se han sumado a la petición que hacíamos para dotar de un incremento salarial al personal adscrito al Servicio Canario de Salud de Lanzarote, ni tampoco se han sumado cuando planteábamos la discriminación que vive Lanzarote respecto a las transferencias a los cabildos. El Cabildo de La Palma se lleva más de 14 millones de euros más que Lanzarote, y el Cabildo de La Gomera apenas 50.000 euros menos que nuestro cabildo, que aplaudieron esto con mucha tranquilidad. No ha habido unión de los parlamentarios para que se incrementara el gasto sanitario, así que deben estar muy contentos de que seamos la última isla en Sanidad, solo por detrás de Fuerteventura. Y hay algo absolutamente gravísimo, el Gobierno canario dedicará muchísimo dinero para publicidad y propaganda. ¿Pero cuánto dinero se va a destinar a propaganda? Pues van a ser 3.600.000 euros en 10 años para la isla de Lanzarote en publicidad y propaganda, pero sin embargo no quieren mejorar la dotación presupuestaria en Sanidad para la Isla, aunque seamos la penúltima isla en materia sanitaria. ¿Y cómo se procedió a la votación? Es que iba por secciones, así se votaba. El FDCAN era la sección 19, un apartado más del Presupuesto. Ahí votamos todos a favor, y el PSOE también. Solo votó en contra Podemos y Nueva Canarias. ¿Y qué votó Gladys Acuña, la parlamentaria de Nueva Canarias? Votó en contra, con su grupo parlamentario de Nueva Canarias. En la sección 19 el PSOE, CC y PP votamos a favor pero NC y Podemos en contra. Puede ser que en alguna enmienda del Presupuesto, en el reparto de los 7.300 millones de Lanzarote, donde CC y PSOE nos han dejado tirado al pueblo de Lanzarote, se le aprobaran algunas mejoras. Al final, por otro lado, parece que el tiempo le está dando la razón ya que usted siempre ha dicho que el pacto en Canarias no se rompería. Es que lo lógico era que rompieran pero tras lo sucedido, es increíble que no se hayan separado ya que la crisis ya alcanza niveles personales. En los próximos meses veremos, pero yo creo que a corto plazo va a seguir sin romperse el pacto. Otro tema. Usted defendió la figura del ya ex delegado del Gobierno en Canarias Enrique Hernández Bento, que ha sido al final destituido al final por Asier Antona, presidente del PP en Canarias. No ha gustado mucho esta decisión a mucha gente del PP, ¿verdad? No. No le ha hecho mucha gracia a mucha gente del PP. Ya dije lo que consideraba, pero el Gobierno español, a través de una propuesta del Partido Popular de Canarias ha decidido cesar a Enrique Hernández Bento y nombrar a Mercedes Roldós. Yo quiero decir que Enrique ha sido un gran delegado del Gobierno. En Lanzarote ha estado cada vez que le hemos necesitado. Le deseo suerte. Ya se ha incorporado a su actividad habitual, ya que él es funcionario de la Comunidad Autónoma en la Consejería de Hacienda, y vamos a ver cuál es el futuro. El futuro del PP pasa también por la renovación orgánica prevista en el próximo Congreso regional y la batalla por el control del partido. Cristina Tavío, parlamentaria del PP, ya ha manifestado su intención de presentarse a la Presidencia, ¿no? Sí. Cristina ya ha manifestado su intención de manifestarse hace algunos días, cuando lo dijo en algún medio de comunicación de Tenerife. ¿Y qué le parece esa candidatura de Cristina Tavío? Pues independientemente de que sea mi amiga, Crstina es una trabajadora incansable. Yo, desde que la conozco, solo le veo mucha actividad. No hay un pago de Tenerife por donde no estuviera cuando fue presidenta insular de Tenerife, cargo que ocupó durante 12 años. Tiene una gran formación y es muy constante. Me parece una candidata perfecta y la felicitó por dar este paso adelante. Creo que es muy importante que tengamos varios candidatos y ya la he felicitado por esta decisión que ha tomado. ¿Y qué le ha pasado a José María Aznar, que esta semana ha dejado la Presidencia honorífica del PP? Pues mire, no lo sé. Yo creo que es una cuestión más pragmática que otra cosa. La FAES es una Fundación que estaba adscrita a un partido político y con la nueva financiación de los partidos planteada hace algún tiempo por la vicepresidenta del Gobierno, tiene muy limitadas las subvenciones privadas porque se entiende que está afectada por un partido político. Desde el momento en que la FAES se independiza del Partido Popular, que ya lo está, puede abrirse a cualquier subvención que no sea pública, con lo cual a mí me da que es un tema que más bien va por ahí. Pero en Madrid José María Aznar también habrá tenido otro momento para irse. No estoy en su cabeza y no sé lo que estará pensando. Y en su cabeza, ¿usted tiene claro ya, como su compañera Cristina Tavío, presentarse como candidata a la Presidencia insular de cara al Congreso del PP de Lanzarote? Pues mire, sinceramente no lo he pensado. Lo prometo. Osea que tiene dudas, ¿no? Sí. Pero queda tiempo. Aún quedan cinco o seis meses para el Congreso insular, con lo que creo que iremos paso por paso, elegiremos a Mariano Rajoy a su equipo de dirección en el Congreso Nacional, luego vendrá el Congreso regional y después ya se verá. En el caso del PP nacional, junto a Rajoy no hay más candidatos. Claro. Ya se cerró el plazo para presentar candidaturas y solo se presentó la de Mariano Rajoy. Entonces vamos a elegir sí o sí a Mariano Rajoy. ¿Pero no hablaban de primarias en el PP? Sí, pero como al final no hay otros candidatos. No se presentó nadie, con lo cual ahora, guste o no guste, aquí solo se puede votar a Mariano Rajoy. Y a usted le gusta como presidente, ¿no? A mí sí me gusta. A mí me parece un gran presidente. Además tengo relación personal con Mariano Rajoy. Me parece un hombre encantador, preocupado por los ciudadanos y que, aunque en la televisión no lo parezca a veces, es una persona muy cercana. Ha sacado a España de una crisis gordísima. Es una persona con una gran inteligencia, una gran capacidad de gestión y yo, desde luego, estoy encantada con que Mariano Rajoy vuelve a ser presidente del Partido Popular. Versión imprimir



