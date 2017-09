Sección > Lanzarote



La secretaria general del PSOE, María Dolores Corujo, insiste en que su formación cumplirá lo acordado por la Ejecutiva insular y se quedará en la oposición como grupo mayoritario en el Cabildo



Ástrid Pérez no descarta ninguna opción política en Lanzarote y reconoce que se han producido conversaciones con el PP en los últimos meses

La presidenta del PP en la Isla admite que los populares llevan meses tratando con otros partidos la situación política de Lanzarote y excluye una única posibilidad: "que el PP pueda apoyar de forma puntual desde la oposición a un Gobierno en minoría de CC" Crónicas · 4 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más La presidenta del Partido Popular (PP) en Lanzarote, Ástrid Pérez, ha ilustrado a la perfección este lunes el actual escenario político abierto en la Isla tras la salida del Partido Socialista (PSOE) del Gobierno el Cabildo insular cuando ha aseverado en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que ahora mismo no puede descartarse ninguna opción política en la Isla de los Volcanes. Durante su intervención en el programa ’A buena hora’, Pérez ha reconocido que se han producido conversaciones en los últimos meses con su formación política y sí que ha eliminado una única posibilidad del actual contexto político de Lanzarote: que el PP pueda apoyar puntualmente desde la oposición al Gobierno en minoría de Coalición Canaria (CC) y que preside el nacionalista Pedro San Ginés. "No hemos hablado con nadie pero todo es posible", ha afirmado Pérez para matizar, acto seguido, que tiene "la sana costumbre, desde que soy presidenta insular, de reunirme con todos los partidos políticos, sus presidentes o secretarios generales. Hay algunos con los que no me he reunido nunca, pero normalmente hablamos oficial y extraoficialmente con casi todas las fuerzas políticas en este mes, el anterior y el anterior a éste, sobre la situación política de Lanzarote. Sobre posibles acuerdos de gobierno o fórmulas alternativas al actual Gobierno en minoría de CC en el Cabildo, Ástrid Pérez ha abundado en que "todo puede ocurrir, cualquier opción puede ocurrir, salvo un posible apoyo al Gobierno en minoría de Coalición Canaria por parte del Partido Popular. Eso sí que no va a ocurrir", ha insistido. La también concejal del PP en la capital ha vuelto a exponer que, aj juicio de los populares, la situación del Gobierno del Ayuntamiento de Arrecife "no se puede sostener ni un minuto más". "En el PP estamos en absoluto desacuerdo, como hemos denunciado en muchísimas ocasiones, pero claro, nos parece que la situación se está convirtiendo ya en peligrosa para los intereses de los ciudadanos de Lanzarote". Para Pérez, en esta legislatura se han dado situaciones opuestas en el caso del Ayuntamiento de Arrecife y la Primera Corporación insular. "Se han dado gravísimas situaciones sin que cierto partido reaccione", y también lo contrario, ha dicho, "que por auténticas tonterías ahora otros se marchen y rompan un pacto" como el del Cabildo. El PSOE, fiel a la decisión de su Ejecutiva insular Por su parte, la secretaria general del PSOE, María Dolores Corujo, intervenía también este lunes en los micrófonos de Cadena Cope Lanzarote para insistir en que su formación cumplirá lo acordado en la última reunión de la Ejecutiva insular y ratificar que, por tanto, los socialistas se quedarán en la oposición como grupo mayoritario en el Cabildo. "Nosotros hemos estado hablando a lo largo de este último mes de los últimos conflictos" que han afectado al Cabildo, "el de la huelga de los Centros Turísticos y el de la incautación" de la desaladora Montaña Roja, "con los acuerdos que se pretendían llevar", ha dicho Corujo. "Encuentros siempre ha habido afortunadamente con todas las formaciones políticas que están en la Corporación insular, pero nosotros lo que hemos acordado en Ejecutiva insular es ejercer la labor que nos toca como principal partido de la oposición desde la responsabilidad", ha precisado Corujo. La también alcaldesa de San Bartolomé, que ha insistido en que las decisiones del presidente, Pedro San Ginés, en determinados ámbitos jurídicos que afectan a la Corporación y la huelga reciente de los Centros Turísticos han sido las principales discrepancias entre PSOE y CC, ha reiterado que "ese es el acuerdo que hemos alcanzado en la Ejecutiva y ese es el acuerdo que digo públicamente que vamos a mantener". Versión imprimir



