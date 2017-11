Sección > Lanzarote



La presidenta del PP en Lanzarote, que cree que CC "no se ha tomado en serio las conversaciones previas", insiste en que un posible pacto con los nacionalistas "ya no depende solo" de su formación política



Astrid Pérez advierte de que el PP retomará las negociaciones con CC en el Cabildo "si cambian las circunstancias y la actitud" de los nacionalistas

Crónicas · 18 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más El acuerdo entre PP y CC de anteriores legislaturas podría retomarse en el año y medio de mandato que resta en el Cabildo. La presidenta del Partido Popular (PP) en Lanzarote, Astrid Pérez, ha recogido este vienes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote el guante lanzado el día anterior en la misma emisora por la secretaria general de Coalición Canaria (CC) en la Isla, Migdalia Machín, y ha advertido de que los populares retomarán las negociaciones con los nacionalistas en el Cabildo "si cambian las circunstancias y la actitud" del partido que, con Pedro San Ginés como presidente, lidera el actual Gobierno insular en minoría junto a los portavoces del PIL y NC tras la salida del PSOE hace más de dos meses. La también concejal del PP en Arrecife y diputado regional por Lanzarote cree que CC "no se ha tomado en serio las conversaciones previas". "En tanto en cuanto Coalición Canaria interiorice que es muy importante que en los pactos de gobierno haya consenso, diálogo y no imposiciones, sino un reparto de responsabilidades con equilibrio y demás, evidentemente nosotros, a medida que se cambien posturas, entendemos que en política cuando se cambian las circunstancias se cambian las decisiones", ha manifestado Ástrid Pérez en su intervención en el programa ’A buena hora’. Así las cosas, la presidenta del PP en Lanzarote ha anunciado que si CC cambia de actitud con las negociaciones políticas, podrían replantearse entrar a gobernar en el Cabildo de Lanzarote.En este sentido, la presidenta del PP en Lanzarote ha insistido en que un posible pacto con los nacionalistas "ya no depende solo" de su formación política en el caso del Cabildo de Lanzarote. De esta forma, ha indicado que en las circunstancias actuales "el PP no se plantea entrar a gobernar en el Cabildo pero no lo descarta si ve un cambio en Coalición Canaria". Respecto a la situación de Arrecife, un ayuntamiento que ha seguido el pacto en cascada firmado en el ámbito regional de Canarias desde principios de legislatura y cuyo Gobierno cuenta también, igual que San Bartolomé y el Cabildo, éste último al inicio del mandato, con el concurso del Partido de Independientes de Lanzarote, Pérez ha vuelto a atribuir a Ciudadanos (C,s) la imposibilidad de modificar un Gobierno capitalino en el que, aunque sigue en mayoría, cada día son más evidentes las diferencias entre CC y PSOE. "La responsabilidad política nos obliga a buscar un gobierno alternativo en Arrecife", ha dicho. La presidenta de los populares lanzaroteños asegura que el Partido Popular continúa trabajando "por el bien de la ciudad y no por intereses partidistas". “Como principal partido de la oposición tenemos la obligación de atajar la deriva en la que ha entrado el gobierno municipal de PSOE-CC-PIL”, ha señalado. Versión imprimir



