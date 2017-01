Sección > Lanzarote



La presidenta insular del PP en Lanzarote y parlamentaria regional entiende que son los socialistas los que están perdiendo una enorme oportunidad de pasar a CC al banquillo al no aceptar la petición trasladada por su compañero Asier Antona



Ástrid Pérez acusa al PSOE de no dar respuestas claras al PP ante la posible moción de censura contra Clavijo

Crónicas · 22 de enero de 2017

Compartir | | Aun más La presidenta insular del Partido Popular (PP) en Lanzarote, Ástrid Pérez, ha acusado este viernes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote al Partido Socialista (PSOE) de no dar respuestas claras a su partido ante la posible moción de censura contra el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. A su modo de ver, son los socialistas los que están desaprovechando una enorme oportunidad de hacer que los socialistas por primera vez en más de dos décadas pasen al banquillo de la oposición, al no aceptar la propuesta clara que ha trasladado su compañero Asier Antona. "El Partido Socialista todavía no ha dicho nada y hace algunos días nuestro presidente autonómico planteó´un plazo señalando que esta situación [de minoría en el Gobierno de Canarias] no podía ser sine die y que el PSOE fundamentalmente no podía estar, ya que Nueva Canarias ha dicho que sí, sin dar una contestación", ha manifestado Pérez en el programa ’A buena hora’. La también concejal en la capital y parlamentaria regional del PP por Lanzarote ha calificado la reunión mantenida por Asier Antona y Patricia Hernández, la actual presidenta del Grupo Parlamentario del PSOE como un "inicio de conversaciones", pero ha reconocido que esperaba algo más por parte de los socialistas. En este sentido, Ástrid Pérez se ha mostrado expectante con el futuro a corto plazo del Gobierno de Canarias. Por otro lado, después de que el Grupo Municipal del PP en Arrecife denunciara esta semana que la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento de la capital ha sido el más bajo de la última década en 2016 y tras el órdago lanzado por los populares a CC y PIL para que haya un cambio de Gobierno en el Consistorio capitalino, Ástrid Pérez ha vuelto a insistir este viernes en que si los nacionalistas y los insularistas siguen manteniendo al PSOE como pieza fundamental del tripartito que sustenta el actual pacto en Arrecife, "este año podría ocurrir lo mismo". En este sentido, la concejal del PP ha augurado que "esa bajísima ejecución presupuestaria y esos índices de pobreza que denunciamos desde el PP, los más altos de toda Canarias, podrían volver a repetirse en caso de que el grupo de gobierno no eleve cuanto antes la aprobación inicial" de las nuevas cuentas para 2017. Versión imprimir



