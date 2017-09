Sección > Canarias



El presidente de los populares canarios culpa a CC de lo sucedido en la Isla y dice de la formación con la que no ha querido pactar para darle mayoría al Gobierno canario que "deberían hacérselo mirar" porque en estos momentos "son el perejil de todas las salsas"



Asier Antona adelanta que el PP de Lanzarote tiene "plena autonomía" para decidir lo que va a hacer para solventar la crisis que se ha generado tras la salida del PSOE del Cabildo

Crónicas · 7 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más El presidente del Partido Popular (PP) en Canarias, Asier Antona, aseguró este miércoles antes de la reunión que mantuvo con sus compañeros de la Junta Directiva Autonómica que sus compañeros de Lanzarote tienen "plena autonomía" para decidir lo que van a hacer una vez que se ha generado una nueva crisis tras la salida de los cinco consejeros del Partido Socialista (PSOE) del grupo de gobierno del Cabildo insular.



Antona comentó a los medios que estaban presentes, en palabras que luego ha recogido su formación, que el PP de Lanzarote actuará como lo ha hecho el PP en Canarias y el PP en Icod de los Vinos, analizando desde el terreno lo que está sucediendo y con el poder para tomar la decisión que consideren más adecuada. Como ya ha adelantado este diario, su formación ha recibido numerosas ofertas de pacto, no reconocidas de forma oficial pero sí concretadas en contactos que se están manteniendo al más alto nivel. Una de ellas podría pasar por sumarse al pacto actual del Cabildo con Coalición Canaria (CC) y Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) y presentar una moción de censura en Arrecife que podría colocar a su presidenta insular, Astrid Pérez, como alcaldesa de la capital. La otra gran oferta, sumarse a un frente común liderado por el PSOE contra CC y censurar al actual presidente del Cabildo, Pedro San Ginés.



A pesar de la autonomía que Antona dijo que da a los suyos, incluso para hacer lo que no ha hecho él en el Ejecutivo autonómico, el presidente de los populares tiene claro que CC "debería hacérselo mirar" como formación política, puesto que a su modo de ver se ha convertido "en el perejil de todas las salsas", en el principal responsable de las numerosas crisis políticas que se están viviendo a lo largo y ancho del Archipiélago. Así, puso como ejemplo no sólo el fallido intento de formar gobierno con Fernando Clavijo sino lo sucedido recientemente en Icod de los Vinos, todo, incluyendo el último episodio de Lanzarote, responsabilidad de los nacionalistas. "Siempre nos moveremos en la defensa del interés general y en garantizar la estabilidad institucional. Pero CC se lo debería hacer mirar, porque en todos los conflictos hay un denominador común, que es CC. Siempre hay un protagonista en todas las situaciones de inestabilidad, y deberían hacer una reflexión de por qué son siempre el perejil de todas las salsas. En Lanzarote vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en Icod, respetar la voluntad que tienen nuestros compañeros en la isla de Lanzarote", subrayó. Tampoco perdió oportunidad de comentar el anuncio hecho esta semana por la secretaria de Organización de CC, Guadalupe González, quien afirmó que su partido daba por cerrada la opción de que el PP se incorporara al Gobierno regional. "Espero que no tarde tanto tiempo en saber que están en un Gobierno en minoría frágil y débil, porque de lo contrario difícilmente se puede llegar a acuerdos. Tiene una situación difícil, y tiene que contar con el resto de fuerzas para sacar adelante los asuntos importantes que afectan a los canarios. Les invito a que miren en el espejo del Gobierno de España, que hagan lo que están haciendo nuestros compañeros en Madrid, porque les garantizo que así las cosas irán mucho mejor", concretó. Versión imprimir



