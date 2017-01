Sección > Canarias



El presidente del PP deja claro que si prospera el intento de desbancar a CC, el PP tendría que tener la presidencia del Ejecutivo



Asier Antona abre la puerta a la moción de censura contra Fernando Clavijo

Crónicas · 11 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El presidente del Partido Popular (PP) en Canarias, Asier Antona, ha abierto el año dejando claro que no está nada claro en la política autonómica. De hecho, cuando parecía que se iba a abrir un periodo de cierta tranquilidad hasta la celebración de los congresos de los distintos partidos, este lunes se ha descolgado con unas declaraciones en las que pone de manifiesto la posibilidad real de que se presente una moción de censura contra Fernando Clavijo y contra su actual Gobierno en minoría. Este martes lo recogen varios rotativos, donde sin especulación de ningún tipo Antona afirma que la principal exigencia que plantearán, que no es poca teniendo en cuenta que sólo tiene doce diputados, sería la de ostentar la presidencia. En declaraciones recogidas por el Diario de Avisos anima a quienes durante las últimas semanas propugnan una moción de censura para tumbar a Fernando Clavijo a que la presenten, eso sí, con la premisa de que serían los populares lo que presidirían el nuevo Gobierno. Su argumento está claro: “No pueden ser la solución quienes han sido los protagonistas de esta crisis”. El PP está dispuesto a abanderar dicha operación política si desde la oposición se llegara a formalizar la iniciativa, tal y como vienen defendiendo distintas fuerzas apenas días después de que Clavijo cesara a los consejeros socialistas. Según explica el rotativo tinerfeño, todos los que aspiran a desalojar del poder a Fernando Clavijo, con un debilitado Gobierno desde el 23 de diciembre, tienen ya respuesta del presidente del PP en Canarias, Asier Antona. En La Palma, y frente a los miembros de su comité de dirección insular, junto a alcaldes y portavoces municipales palmeros, defendió la plena libertad del PP para apoyar la expulsión y caída de un Clavijo en precario. La premisa, según Antona, pasa por “un programa y un presidente alternativos”, necesariamente del PP, porque “la solución al actual conflicto de esta situación en Canarias no puede pasar por aquellos que han sido protagonistas de la crisis”. Dicho de otra manera, Antona se ofrece como candidato a presidir un Gobierno de cambio, siendo el PP la segunda fuerza más votada y habiendo presidido el Ejecutivo este año y medio el tercer partido en número de votos, CC. Desde que Clavijo se quedó en minoría (a sus 18 diputados solo suma los tres de ASG en un Parlamento de 60) se comenzó a hablar de un cambio de gobierno, por el que muchos desesperan. PSOE, Podemos y Nueva Canarias (NC), desde la oposición, cuestionan su continuidad. “El PP es el partido sobre el que puede pivotar la estabilidad del Gobierno de Canarias”. Antona reitera esta concepción de un nuevo panorama político regional para poner fin a la asfixiante crisis política que vive la Comunidad Autónoma. El líder canario de los populares y diputado regional insta a la toma de decisiones y a materializar en el Parlamento el mecanismo para desatascar el bloqueo actual de un muy debilitado Ejecutivo en minoría, mediante una moción de censura que estaría no solo dispuesto a apoyar, sino a liderar como alternativa y con la firme aspiración de presidir el próximo Gobierno de Canarias. Si la moción de censura fuera presentada y debatida y prosperara, a juzgar por las posiciones de los socialistas y los nacionalistas de Nueva Canarias, el cambio sería posible con el PP al frente. “Quienes hablan de moción de censura lo que tienen que hacer es presentarla tal y como marca el reglamento de la Cámara y con un programa alternativo que el Partido Popular estudiará”. Antona se reafirmó en su idea de que “el PP no tiene vocación de oposición”, y “sí puede liderar un Gobierno alternativo al de Clavijo sin peajes de ninguna naturaleza, porque el PP no tiene compromisos con nadie y estudiará esa posibilidad de manera rigurosa y en coherencia con el interés general de Canarias”, concreta en sus declaraciones a Diario de Avisos. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Por favor, deje este campo vacío :

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :