Sección > Canarias



El presidente de los populares amenaza a los nacionalistas durante el congreso insular de La Palma: “Yo le recuerdo a CC que se le olvida un tercer escenario, que es estar en la oposición y buscar una alternativa al gobierno débil y frágil de CC en solitario”



Asier Antona: “Canarias no se puede permitir el lujo de tener un gobierno débil”

Crónicas · 10 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El presidente del Partido Popular (PP) de Canarias, Asier Antona, ha reconocido que ha mantenido este viernes “un contacto breve” tanto con el secretario general de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, como con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, tras haber recibido del Comité Ejecutivo el mandato para abrir negociaciones para un posible pacto de gobierno en el ámbito autonómico.



Poco antes de comenzar el 13º Congreso del PP de La Palma, Antona señaló: “Decía hoy el señor Barragán que hay dos escenarios posibles: uno, estar en el gobierno, y dos estar fuera de él apoyando los asuntos que interesen al ejecutivo regional. Yo le recuerdo a CC que se le olvida un tercer escenario, que es estar en la oposición y buscar una alternativa al gobierno débil y frágil de CC en solitario”. Así, añadió que “el PP se va a tomar este tema muy en serio y que no vamos a hacerle perder el tiempo a los ciudadanos de Canarias, porque tenemos muy claro cuáles van a ser las prioridades que vamos a poner sobre la mesa: sanidad, política fiscal, educación o políticas sociales”. El presidente del PP de las Islas mostró su “plena voluntad de llegar a acuerdos, sin líneas rojas, pero teniendo muy claro cuáles son los objetivos que queremos conseguir”. Por lo tanto, explicó que solo contempla dos posibilidades: estar en el gobierno “con todas sus responsabilidades o estar en la oposición con todas sus consecuencias”. Según su óptica, tal y como los populares han recogido luego en nota de prensa, Canarias “no se puede permitir el lujo de tener un gobierno débil, porque es fundamental que los asuntos públicos los afrontemos con una mayoría parlamentaria sólida” y para ello el PP ha elaborado un documento base, el de las 7 Reformas, y “ese será el que llevemos y sobre el que tiene que girar la negociación”. Para finalizar, descartó los pactos “en cascada”, ya que el Partido Popular “no va a estar en la idea de la obligatoriedad de ese tipo de pactos, porque una cosa son los acuerdos que se puedan producir o no en el ámbito de la comunidad autónoma de Canarias y otros son los que se produzcan en el ámbito local”. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Por favor, deje este campo vacío :

Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :