El Ayuntamiento se suma a la propuesta del CEIP Los Geranios para otorgar la mención "Viera y Clavijo" a su director



El Gobierno destaca que el periodo medio de pago a acreedores comerciales fue de 41,56 días, mientras que el gasto y la inversión por habitante fue de 781,73 euros para una población de 58.672 habitantes Crónicas · 16 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más Jesús Toledano: “Tengo la enorme fortuna de ejercer una profesión que amo y sea o no propuesto a la Medalla Viera y Clavijo, les aseguro que ya tengo el mayor de los reconocimientos” El galardón lo otorga cada año la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias en reconocimiento a la labor educativa de diferentes personas El Pleno del Ayuntamiento de Arrecife ha aprobado definitivamente este jueves por la mañana la Cuenta General del Presupuesto del ejercicio 2016, tras no presentarse ninguna alegación una vez pasado el tiempo legal establecido para ello. La alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, aseguró que “se trata de un paso imprescindible para la elaboración y aprobación del presupuesto del próximo ejercicio y precisamente ése va a ser nuestro próximo objetivo, aprobar el presupuesto en tiempo y forma, para que las diferentes áreas del Ayuntamiento dispongan de más tiempo para la ejecución del mismo". Según recoge el Gobierno capitalino en un comunicado de prensa posterior, De Anta refirió que "la excelente salud financiera de la Institución siempre supone una buena noticia, pero no podemos olvidar que nuestra misión no se mide por lo bien que evolucionan los ratios, sino por los servicios que prestamos a la ciudadanía, especialmente a las personas más vulnerables". Por su parte, el concejal de Hacienda, Samuel Martín, señaló que “son unas cuentas reales, ajustadas y sin ningún tipo de maquillaje”, y, entre los datos que se recogen destacó que durante 2016 “el periodo medio de pago a acreedores comerciales fue de 41,56 días, mientras que el gasto y la inversión por habitante fue de 781,73 euros para una población de 58.672 habitantes”. Según las Cuenta General, Arrecife terminó 2016 con un superávit de 5.681.504,95 euros y un superávit por habitante de 96,84 euros, además de 19.222.760,08 euros de fondos líquidos y un pasivo corriente de 11.674.448,21 euros. El activo y el pasivo del Balance de situación ascienden a 187.379.420,65 euros y la cuenta del resultado económico patrimonial correspondiente al ejercicio 2016 ofrece un ahorro de 9.583.980,49 euros. Las principales fuentes de financiación según la liquidación de 2016 son las siguientes: Participación en los tributos del Estado: 11.847.598,42 euros (supone un 23,84% del total de los derechos reconocidos). Bloque de Financiación Canario: 8.887.024,61 euros (17,88% del total de los derechos reconocidos). Fondo Canario de Financiación Municipal: 4.534.812,92 euros (9,12% del total de los derechos reconocidos). Impuestos directos: 16.943.569,08 euros (Del total de los derechos reconocidos representa el 34%). Estas fuentes de financiación representan el 84,93% de los derechos reconocidos netos del ejercicio 2016. El Ayuntamiento se suma a la propuesta del CEIP Los Geranios para otorgar la mención “Viera y Clavijo” a su director Por otra parte, el Ayuntamiento de Arrecife ha aprobado por unanimidad, en la sesión plenaria de este jueves, adherirse a la propuesta del claustro del CEIP Los Geranios para la mención “Viera y Clavijo 2017” en el ámbito de la educación no universitaria de Canarias a su director, Jesús Toledano Sánchez. Un galardón que otorga cada año la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias en reconocimiento a la labor educativa de diferentes personas. Jesús Toledano, presente en el salón de plenos del Ayuntamiento, mostró su agradecimiento no sólo al Claustro de Profesores del CEIP Los Geranios, sino a toda la Corporación. La alcaldesa, Eva de Anta, que llamó personalmente al docente para compartir este momento del pleno, reconoció “su esfuerzo en la comunidad educativa y su relación con las familias, fundamental para las futuras generaciones”. Durante su intervención, la concejal de Educación del Ayuntamiento de Arrecife, Ascensión Toledo, destacó los méritos y la trayectoria profesional de Toledano, subrayando que “desde mi trabajo como educadora y ahora como edil he podido vivir con Jesús su buen hacer, el entendimiento, la comprensión y el afecto que este maestro demuestra cada día con el alumnado, las familias y el profesorado, manteniendo siempre una sonrisa por muy complicada que sea la situación y una actitud siempre cercana y llena de cariño”. Por su parte, la portavoz del PSOE, Jimena Álvarez, recordó un artículo de opinión publicado por la alcaldesa de Arrecife Eva de Anta en el mes de marzo donde recogía su posición y la de este grupo respecto al papel jugado por Jesús Toledano. El texto llevaba por título “Una lección de generosidad” y decía así: “El motivo que me ha animado a escribir estas líneas no es otro que la lección de generosidad ofrecida por la comunidad educativa del colegio de Los Geranios. Su director, Jesús Toledano, ante la posibilidad de verse obligado a trasladar a parte del alumnado a las aulas prefabricadas, decidió sin pensárselo dos veces que fueran los espacios comunes, sala de profesores, laboratorio, salón de actos o biblioteca, los que tuvieran una nueva ubicación". Jesús Toledano, presente en el salón de plenos del Ayuntamiento, mostró su agradecimiento no sólo al Claustro de Profesores del CEIP Los Geranios, sino a toda la Corporación, subrayando que su labor es parte de la que realiza la comunidad de maestros y maestras junto con las familias. "Tengo la enorme fortuna de ejercer una profesión que amo y sea o no propuesto a la Medalla Viera y Clavijo, les aseguro que ya tengo el mayor de los reconocimientos".



