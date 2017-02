Sección > Lanzarote



El secretario de Organización de Nueva Canarias en Lanzarote, que condiciona la continuidad del pacto en el Cabildo a una posible censura del PP en Arrecife, dice sentirse también defraudado con la actitud del PSOE en el reparto del FDCAN



Armando Santana ve "decepcionante" que el PSOE haya dado un "cheque en blanco" a San Ginés en el pacto del Cabildo

Crónicas · 2 de febrero de 2017

Compartir | | Aun más El secretario de Organización de Nueva Canarias (NC) en Lanzarote, Armando Santana, afirma sentirse "muy decepcionado" con la actitud del Partido Socialista (PSOE) por haberle dado "un cheque en blanco" con el actual pacto de gobierno que sustenta junto a CC y PIL al presidente de la Institución, Pedro San Ginés. El responsable orgánico de Nueva Canarias, partido que concurrió con el PSOE en las últimas elecciones generales, ha reafirmado en Crónicas Radio-Cope Lanzarote su postura crítica respecto al actual pacto de gobierno del Cabildo que sustentan Coalición Canaria, PSOE y PIL. "Parece que el PSOE casi le ha firmado un cheque en blanco a Coalición Canaria en el Cabildo insular de Lanzarote y, de hecho", ha señalado Santana en declaraciones al progama ’A buena hora’, "el otro día un cargo público del Partido Popular me trasladaba que al parecer la moción de censura no llega al Ayuntamiento de Arrecife porque precisamente Pedro San Ginés se siente muy cómodo con este Partido Socialista en el Cabildo". Según esta versión trasladada a Santana, el presidente del Cabildo "tendría mucho miedo de que, si llega esa censura en Arrecife con el Partido Popular, pudiera peligrar esa comodidad del presidente en la Casa Amarilla". Críticas del PSOE con el reparto del FDCAN El responsable de Organización de los nacionalistas también ha criticado la actitud del PSOE en el reparto del FDCAN, los Fondos de Desarrollo de Canarias, cuya disputa de criterios provocó finalmente que el presidente regional, Fernando Clavijo, expulsara a los cuatro consejeros socialistas del Consejo de Gobierno regional. "Yo me siento decepcionado en temas concretos, como el reparto del FDECAN, donde una parte del Partido Socialista apoyaba que estos fondos fueran dedicados a temas importantes y de interés para los ciudadanos en Canarias, como Sanidad, Educación y Servicios Sociales, y no se invirtieran en la obsesión que tienen Coalición Canaria y el señor Clavijo, en rotondas e infraestructuras que quizás no sean necesarias ahora mismo", ha manifestado Santana. El representante orgánico de NC, que ha confirmado que la Sanidad de Lanzarote "es la segunda peor de toda España, solo detrás de la de Valencia", ha dicho que considera que los socialistas debieron aunar criterios y mostrar una única posición conjunta en la distribución de estos fondos para las Islas. Versión imprimir



