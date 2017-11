Sección > Lanzarote



El coordinador insular de Nueva Canarias cree que el portavoz de los nacionalistas en el Cabildo debería recurrir el expediente. "Quizás estemos equivocados nosotros después de estos dos años", sostiene



Armando Santana lamenta que Sosa no prevea presentar alegaciones tras la apertura de su expediente disciplinario

Acusa a Pedro San Ginés de negociar un convenio con una empresa que le llevó a los tribunales y cuestiona la legalidad del convenio con Club Lanzarote Crónicas · 23 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más El coordinador insular de Nueva Canarias (NC) en Lanzarote, Armando Santana, afirma que el portavoz de los nacionalistas en el Cabildo, Juan Manuel Sosa, se equivoca al anunciar que no tiene previsto presentar alegaciones tras la apertura de su expediente disciplinario. Sosa lo ha adelantado esta semana en Crónicas Radio-Cope Lanzarote aduciendo que en dicho expediente del que le informaron estos días no aparecen reflejados los motivos del mismo, a lo que Santana ha replicado este miércoles en el mismo espacio asegurando que "es una tomadura de pelo". "Si a usted le llega una documentación, sea de donde sea, le dará importancia y sabrá a qué se refiere. Si una persona no ha hecho caso de lo que le ha ordenado la dirección del partido, que era que no entrara en el Gobierno del Cabildo, pero aún así lo hace, pues mire, creo que poco hay que preguntar", ha sostenido el coordinador insular de Nueva Canarias. Armando Santana ha reconocido que "sinceramente, yo personalmente lamento que Juan Manuel Sosa no recurra este expediente. Creo que quizás nos hemos podido equivocar nosotros durante estos dos años, pero bueno, eso es una cuestión personal", ha dicho. Acusan a San Ginés de negociar un convenio con una empresa que le llevó a los tribunales Por otro lado, el dirigente de la formación nacionalista ha criticado parte del contenido de la rueda de prensa ofrecida este pasado lunes por el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, en relación al convenio entre el Consorcio insular de Aguas y Club Lanzarote, que ahora han avalado los juzgados tras la incautación llevada a cabo de la planta del Plan Parcial Montaña Roja, en el sur de la Isla. "Creo que lo más importante de todo es que se hiciera de una forma transparente, pero nos hemos enterado al final, y era una de las preguntas que nos hacíamos, de que quien ha llevado esta negociación ha sido el propio Pedro San Ginés", ha advertido. A juicio de Santana, "es un grave error porque San Ginés está imputado o investigado precisamente por esa causa y no sé si legalmente esto le puede pasar factura. Una persona que es la interesada defiende, negocia y llega a un acuerdo a través de un convenio con la empresa que le ha llevado a los tribunales. Creo que esto dará mucho que hablar y no sé si es legal o no es legal", ha cuestionado el responsable orgánico de Nueva Canarias en Lanzarote. Versión imprimir



