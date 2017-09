Sección > Lanzarote



El secretario de Organización de NC en Lanzarote, que cuestiona el retraso en la resolución del expediente abierto en 2016 a Sosa, acusa al consejero nacionalista de "hacer la vida imposible a Alejandro Díaz" en su momento y de "ni siquiera hacer campaña con Nueva Canarias" antes de las últimas elecciones



Armando Santana desvela que las discrepancias entre Sosa y Nueva Canarias empezaron ya desde la campaña electoral de 2015

Crónicas · 5 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más El secretario de Organización de Nueva Canarias (NC) en Lanzarote y futuro coordinador insular, Armando Santana, ha advertido este martes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote de que ya hacía tiempo, "desde la campaña electoral de 2015, que se veía venir la incorporación de Juan Manuel Sosa", consejero y portavoz de los nacionalistas, al grupo de gobierno del Cabildo que preside Pedro San Ginés (CC). Nueva Canarias está dando los pasos para lograr la expulsión del partido del consejero Juan Manuel Sosa, al que pretende declararle tránsfuga tras incorporarse este lunes al equipo de gobierno en minoría de CC y PIL, en contra de las directrices marcadas en principio por el partido desde que el jueves pasado el PSOE dio por roto el pacto y dejó este Gobierno insular en minoría. Así lo confirmó en Cope Lanzarote el responsable territorial de los nacionalistas en toda Canarias, Luis Campos. En este sentido, Armando Santana ha denunciado en el programa ’A buena hora’ que los primeros problemas y discrepancias con el único consejero de Nueva Canarias y la parte orgánica ya se produjeron durante la pasada campaña electoral hacia los comicios de hace ahora dos años. "No nos sorprende, ni a mí ni al partido. Lo de Juan Manuel Sosa se veía venir desde el minuto uno, desde la misma campaña electoral de mayo de 2015. Solo había que esperar el momento y así ha ocurrido. Ha tenido oportunidad de entrar en el grupo de gobierno minoritario del Cabildo de Lanzarote y no nos ha cogido por sorpresa, pues ya veníamos padeciendo esto desde hace ya dos años", ha aseverado Santana en el programa ’A buena hora’. "Desde que le nombramos, y yo he sido el responsable de que Juan Manuel Sosa sea el responsable del partido en el Cabildo, aun teniendo en contra a la dirección del partido, supe que me equivoqué", ha explicado. "Pero una vez que se le nombró candidato y fue incluso a Gran Canaria para entregar su compromiso, automáticamente él decide hacer lo que le da la gana y él mismo dice que ni siquiera un juez va a ser capaz de sacarle de las listas. Si hablan con cualquier compañero del partido", ha advertido Santana, "podrán decirle que Juan Manuel Sosa ya ni hizo campaña electoral con nosotros, hasta le hizo la vida imposible a Alejandro Díaz" [presidente entonces de NC en Lanzarote], ha denunciado Santana. "Después de eso", ha insistido, "él ha hecho lo que ha querido, contraviniendo las directrices del partido". Critica la demora en la tramitación del expediente contra Sosa No obstante, Armando Santana dice que tiene dudas de que NC expulse al actual consejero de Sanidad y Bienestar Social debido a la tardanza en la tramitación al menos del primero de los expedientes que fue abierto por el partido contra Sosa hace ahora ya casi un año, sin que hasta la fecha se le haya dado resolución al mismo. "Si llevamos con un expediente más de un año y no se ha hecho nada... Hay un Comité de Garantías que decide en este tipo de casos. Será ese Comité de Garantías el que deba sentarse, valorarlo e incluso llamar al propio Juan Manuel Sosa pues, afortunadamente, estamos en un partido democrático, y él tendrá su versión, el partido tendrá la suya, y ese Comité elegido es el que deberá decidir si se le expulsa o no", ha afirmado. De hecho, desde Nueva Canarias diversas fuentes confirman la convocatoria de dicho Comité de Garantías, que analizará la situación de Sosa, con expediente disciplinario abierto desde el año 2016. Versión imprimir



