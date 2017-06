Sección > Lanzarote



El secretario de Organización de Nueva Canarias en Lanzarote reconoce que sería un grave error no contar con la experiencia y el bagaje del ex dirigente lanzaroteño de CC y ex alcalde de Haría



Armando Santana confirma que Nueva Canarias quiere contar con José Torres

"No hay nada, solo una gran amistad personal con Román Rodríguez", explica Santana sobre la posible incorporación de Paulino Rivero al proyecto nacionalista de izquierdas Crónicas · 12 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El ex dirigente lanzaroteño de Coalición Canaria (CC) y ex alcalde de Haría, José Torres Stinga, está cada vez más presente entre las filas de Nueva Canarias (NC) en Lanzarote. El secretario de Organización de Nueva Canarias, Armando Santana, ha defendido este lunes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que los nacionalistas de izquierdas deben aprovechar la experiencia del ex alcalde de Haría. "Pepe Torres está trabajando con nosotros. Si usted me pregunta si va a dar el paso, yo le digo que perderíamos una gran oportunidad si no aprovecháramos a Pepe Torres en Nueva Canarias, principalmente por su bagaje en la política y su gran experiencia", ha explicado Santana en el programa ’A buena hora’. El secretario de Organización de los nacionalistas en la Isla ha quitado importancia, en cualquier caso, al hecho de que Torres estuviera presente el pasado sábado en la comparecencia de Román Rodríguez y del propio Armando Santana, donde NC trasladó a la opinión pública los beneficios del apoyo de NC a los Presupuestos estatales. Paulino Rivero, otros posible fichaje de NC El cuanto a la posible incorporación del ex presidente del Gobierno de Canarias Paulino Rivero, el responsable orgánico de Nueva Canarias ha expuesto que no sabe nada al respecto. Armando Santana ha aplaudido sin embargo que Rivero se muestre cada vez más partidario de las teorías de su formación política. "No tengo ni idea", ha dicho Santana. "le pregunté el sábado a Román Rodríguez pero no hay nada. Hay una excelente relación personal entre los dos. Paulino Rivero ha mostrado interés a través de distintos artículos de opinión valorando las excelentes negociaciones de los Presupuestos que llevó a cabo nuestro partido". Armando Santana ha destacado que "cada vez que [Paulino Rivero] se muestra a favor de cualquier acción de Nueva Canarias, yo le aplaudo". "También tenemos muchos parecidos en valoración de temas políticos como la Ley del Suelo, con la que él se muestra totalmente contrario, igual que Nueva Canarias, de lo que va a ocurrir en los próximos días", ha apostillado. Versión imprimir



