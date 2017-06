Sección > Cartas al Director







Apunte para el futuro

Benjamín Perdomo · 19 de junio de 2017

Compartir | | Aun más Los Centros Turísticos de Lanzarote (CACTS) con una bajada sensible de turistas en un futuro entrarán en pérdidas. Todos somos conscientes del número prestado de turistas que llegan a nuestra tierra todos los años. Además sabemos que más temprano que tarde la realidad volverá a ponernos en nuestro sitio respecto al número de visitantes que cada año deciden visitarnos. Cuando eso ocurra, a este ritmo, no habrá salida y ahora explico por qué… Se están aumentando los centros turísticos que debe sostener la empresa pública EPEL como son el museo de CC, disculpen la ironía, el Museo del Atlántico, cuyo primer año ya arrojó pérdidas cuantiosas, y ahora la nueva obra de la Fermina. Dónde me surgen varias preguntas: ¿Se acuerdan de los 2,5 millones de euros que se gastaron para remodelar las instalaciones?; ¿Dónde está el plan de empresas o los números que hagan de ello un centro rentable? Que conste en acta, estoy en contra de los circos como el de la presentación, pero no de su puesta a punto con un serio plan y mostrando su viabilidad. Otro aspecto no menos importante y de peso son las nuevas contrataciones de la EPEL. “Mucho jefe y poco indio” y esto da para escribir otro artículo el cual me reservo para otro día. Recordar a la dirección actual su planteamiento hace unos años de reducción de plantilla porque los números no se sostenían. Y por el último la restauración, que dicen que ha aumentado un 11%. Serían buenos números si no aumentará el número de visitantes, pero la realidad es que han aumentado en el mismo porcentaje. La restauración sigue siendo el talón de Aquiles de los centros y mientras otros restaurantes nos invitan a disfrutar de sus productos a la salida de cada centro, nosotros no somos capaces de decir “buenos días señor o señora X, podrá usted disfrutar en el monumento del campesino de un menú típico con comida canaria, comida de nuestra tierra”. Esto es un apunte para el futuro, para recordarles el día de mañana que la quiebra de la empresa no es culpa de otros, si no de ellos mismos. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Por favor, deje este campo vacío :

Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :