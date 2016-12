Sección > Lanzarote



El secretario de Organización de CC en Lanzarote aboga por evitar la ruptura de los pactos en cascada en las distintas instituciones canarias y considera que el acuerdo de gobierno debe tener continuidad "a menos que se den incumplimientos graves que sean insalvables"



Antonio Morales reclama el final de las disputas entre CC y PSOE en el pacto de Canarias

Adelanta que CC recurrirá la sentencia que anula el Congreso insular de los nacionalistas de hace 5 años, una decisión judicial que, garantiza, no tendrá ningún tipo de consecuencias Crónicas · 21 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más El secretario de Organización de Coalición Canaria (CC) en Lanzarote, Antonio Morales, reclama el final de las disputas entre su formación política y el partido Socialista (PSOE) en el pacto de Canarias. Morales ha abogado este miércoles en declaraciones al programa ’A buena hora’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote por evitar la ruptura de los pactos en cascada en las distintas instituciones canarias y ha expuesto que el acuerdo de gobierno entre nacionalistas y socialistas debe tener continuidad. "para mí es un error de bulto pues creo que en estos momentos las instituciones canarias, cabildos y ayuntamientos incluidos, no están para inestabilidades", ha dicho el responsable orgánico de CC. A su juicio, "si en algún momento iba a suceder" esa ruptura del pacto, "estas cosas no se anuncian, sino que se hacen, se deciden y ya está, y deberían ser en el momento". Morales ha apuntado que "las aguas han vuelto a su cauce" tras aprobarse los presupuestos canarios en la sesión plenaria de esta semana en el Parlamento de Canarias. "Ojalá que se mantenga este pacto pues todos creemos que es el mejor que puede haber y su ruptura, entre otras cosas, puede afectar de forma bastante seria a muchas otras instituciones y donde el mayor perjudicado", ha reconocido, "podría ser Coalición Canaria". "En definitiva", ha zanjado Morales, "yo apuesto por que se mantenga el pacto, aún siendo difícil, excepto que haya incumplimientos en Canarias que sean tan graves que sean insalvables". El próximo Congreso y el último de CC Por otro lado, el responsable orgánico de los nacionalistas en la Isla ha apostado por que su formación sea sometida a una "profunda renovación interna" ante el próximo Congreso nacional convocado para el mes de marzo. Además, Morales ha adelantado que CC recurrirá la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas que anula el Congreso insular de los nacionalistas de hace 5 años, una decisión judicial que, ha garantizado, "no tendrá ningún tipo de consecuencias". Versión imprimir



