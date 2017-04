Sección > Lanzarote



El secretario de Organización de los nacionalistas lanzaroteños reclama una reflexión a los integrantes de su organización ante el Congreso del 22 de abril y reconoce que no sería agradable una censura contra Clavijo en el Gobierno de Canarias. "Si van a poner la moción de censura, deben hacerla y no hablar de ella", reclama



Antonio Morales apuesta por reforzar el proyecto de CC y no hablar de nombres concretos como candidatos a la Secretaría General

Crónicas · 14 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El secretario de Organización de Coalición Canaria (CC) en Lanzarote, Antonio Morales, asegura que apuesta por reforzar el proyecto de la organización nacionalista en la Isla de cara al próximo Congreso insular que el partido celebrará el próximo 22 de abril. Morales aboga por no hablar de nombres concretos como candidatos al cargo de la Secretaría General de CC en la Isla. "Yo hablo de proyectos. Yo no hablo de nombres. Si se trata de poner a uno para quitar a otros, me niego a tres meses de batalla", ha afirmado Morales en declaraciones al programa ’A buena hora’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote. El también consejero de CC en el Cabildo ha apostado en este sentido por que haya continuidad en la línea reformista introducida de la mano del actual secretario general, David de la Hoz. "Cuando se empezó el movimiento de cambio en este partido fue en 2007 y hasta aquí hemos tenido que trabajar y que sufrir demasiado para que ese cambio fuera real", ha indicado. El responsable orgánico de los nacionalistas lanzaroteños ha reclamado al respecto de los respaldos perdidos por los nacionalistas en las urnas una reflexión a los integrantes de su organización. "Las cosas han cambiado mucho y la gente por distintos motivos ya no confía en los partidos, ni siquiera en Ciudadanos o Podemos", ha explicado, tras insistir en que se niega "a hablar de personas o nombres" que puedan convertirse próximamente en el nuevo secretario general. La censura que amenaza a Clavijo y a CC en Canarias Por otro lado, Antonio Morales ha dejado claro que en las filas nacionalistas "no apetece nada" que haya una moción de censura contra el actual presidente canario, Fernando Clavijo, en minoría de Gobierno tras el cese de los cuatro consejeros del PSOE. "Si se da, que se debata y si prospere, que haya nuevo presidente. Claro que no nos apetece que haya moción de censura ni que haya más inestabilidad para Canarias", ha señalado el secretario de Organización de los nacionalistas, para el que el resto de partidos en el Parlamento de Canarias "deben llevar la censura a cabo y no solo decirlo y hablar de ella". A su juicio, "al final después de un tiempo, seguimos con la casa sin barrer. Creo que otros tienen tan poco proyecto y tan pocas iniciativas a desarrollar que no saben hablar de otra cosa que de la moción de censura. No han hecho", ha apostillado, "una propuesta decente para esta tierra". Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Por favor, deje este campo vacío :

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :