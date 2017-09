Sección > Lanzarote



El ex secretario de Organización de los nacionalistas, actual consejero de CC en el Gobierno en minoría del Cabildo, admite que en su partido han sido "demasiado blandos con el PSOE", cuyas formas de romper el pacto critica



Antonio Morales: "Ojalá que no, pero seguramente al PSOE se le pague con la misma moneda"

"Lo más importante es tratar de transmitirle a los partidos de Canarias y, si es necesario, también en el ámbito de España, lo que ha sucedido, y poner la verdad encima de la mesa", afirma Crónicas · 6 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más Antonio Morales, secretario de Organización de Coalición Canaria (CC) en Lanzarote en la pasada legislatura y actual consejero de esta formación en el Gobierno en minoría del Cabildo insular, admite que los nacionalistas han sido "demasiado blandos con el PSOE", cuyas formas de romper el pacto la semana pasada ha criticado duramente. Morales ha avisado en Crónicas Radio-Cope Lanzarote de que CC y PSOE volverán a encontrarse en la Mesa regional de Seguimiento del Pacto y augura que la ruptura iniciada por los socialista en el Cabildo podría tener consecuencias sobre Arrecife o San Bartolomé, dos instituciones afectadas también por el pacto en cascada firmado en junio de 2015 entre los nacionalistas y el PSOE. "Me alegra que lo que ha hecho el partido en Lanzarote haya sido solicitar que se reúna la mesa de seguimiento del pacto pero en Canarias. Lo que no puede ser es que una sola persona decida dónde, cómo y cuándo nos tenemos que sentar cuando estamos hablando de un pacto. Creo que en ese sentido en Coalición Canaria sí hemos sido blandos", ha afirmado Morales en el programa ’A buena hora’. En este sentido, el consejero entiende que "necesitamos como mínimo que cada uno dé su versión y se pongan las cosas sobre la mesa". Sobre las formas de romper el pacto por parte del PSOE, esgrime que "nuestra secretaria general [Migdalia Machín] llevaba semanas intentando sentarse y hablar, pero al final todo se traduce en un whatsapp dos minutos antes de una rueda de prensa". Y sobre lo que pueda ocurrir con los pactos de gobierno en el resto de instituciones, Morales es tajante al afirmar que "posiblemente tengamos que encontrarnos más temprano que tarde. Ojalá que no, pero seguramente se pague con la misma moneda, algo que no es deseable. Al final", ha expueto, "creo que algunos deberían corregir su forma de proceder, porque si lo hacen en política, seguramente también lo harán en la vida cotidiana, algo que no es ni bueno ni sano, sobre todo por la persona, pero también por los colectivos a los que se representa, y de los que muchas veces nos olvidamos". En cuanto al futuro a corto plazo en el Cabildo, Morales apuesta por "tratar de reconducir la situación y", además, cree que lo mejor que puede hacer CC es aclarar públicamente lo que ha ocurrido en Lanzarote. "Lo más importante es tratar de transmitirle a los partidos a nivel de Canarias y, si es necesario, también en el ámbito de España, lo que ha sucedido, y poner la verdad encima de la mesa. Con la verdad", ha proseguido, "podemos llegar lejos y la única verdad que hay en estos momentos la tiene ahora mismo, sin duda alguna, Coalición Canaria, mientras que es una sinrazón lo que hace el PSOE, sin ningún tipo de argumentos, más allá de esa tirria que le tiene a CC y, sobre todo, al presidente del Cabildo". La incorporación de Sosa al Gobierno de San Ginés Respecto a la recientísima incorporación del consejero de Nueva Canarias (NC), Juan Manuel Sosa, al Gobierno en minoría que sustentan CC y PIL y que preside Pedro San Ginés, Antonio Morales ha reconocido que en las filas nacionalistas "posiblemente hemos aprendido de Nueva Canarias. Ellos no son precisamente ejemplo en este tipo de situaciones, entre otras cosas porque sí me consta que se habló con Nueva Canarias y porque ellos mismos han reconocido que desde el principio de la legislatura dieron por perdido a Juan Manuel Sosa". Morales ha sido crítico con la actitud del partido de Román Rodríguez en otros pactos de Canarias. "Ellos han hecho lo mismo con el pacto del Cabildo de Gran Canaria, donde integraron a concejales y casi a un grupo de gobierno completo de un municipio de Gran Canaria que era de Coalición Canaria. Su objetivo", considera el consejero, "es distanciarse cada vez más de CC y hacer todo el daño que puedan cada día. Creo que debemos seguir avanzando, apostar por la estabilidad y satisfacer lo que nos demanda la ciudadanía", ha apostillado. Versión imprimir



