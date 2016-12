Sección > Lanzarote



El secretario de Organización de CC en Lanzarote sigue pensando que el mejor pacto para Canarias es el que aún mantienen en Lanzarote nacionalistas y socialistas



Antonio Morales: "No hay motivos para romper el pacto en el Cabildo de Lanzarote, Arrecife ni San Bartolomé"

La Ejecutiva insular de CC en Lanzarote analiza este martes por la tarde la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas que anula el Congreso insular de 2012 y aborda también el estado actual del pacto en la Isla Crónicas · 27 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más A pesar de reciente ruptura del pacto del Gobierno de Canarias, el secretario de Organización de Coalición Canaria (CC) en Lanzarote, Antonio Morales, aboga por la continuidad del pacto de gobierno suscrito en esta legislatura entre su organización política y el Partido Socialista (PSOE). "Esta tarde hay una reunión del partido y entiendo que Coalición Canaria apuesta por este pacto. En ningún caso", ha afirmado Morales en Crónicas Radio-Cope Lanzarote, "Coalición Canaria va a colaborar para romper el pacto que existe actualmente en la Isla, tanto en el Cabildo, como en los ayuntamientos de Arrecife y San Bartolomé con el PSOE", ha explicado en declaraciones al programa ’A buena hora’. Y es que la Ejecutiva insular de CC en Lanzarote analiza este martes por la tarde la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas que anula el Congreso insular de 2012 y aborda también el estado actual del pacto en la Isla. El también consejero de CC en el Cabildo advierte al respecto de que se fía "de la palabra" de los socialistas. "No hay motivos para romper el pacto en Lanzarote. En el Cabildo somos un grupo unido que trabaja bien; en San Bartolomé también; y en Arrecife, aunque ha habido diferencias, las aguas han vuelto a su cauce", ha refrendado Morales. Lo propio hace estos días el PSOE de Lanzarote, garantizar la estabilidad y los acuerdos de gobierno con CC en la Isla. El secretario de Organización de los nacionalistas en Lanzarote sigue pensando que el mejor pacto para Canarias es el que venían manteniendo nacionalistas y socialistas. "Sigo manteniendo que hay que intentar mantener el acuerdo que se tenía con el Partido Socialista, aunque haya razones para que tomaran la decisión que tomaron", ha dicho Morales. "No es sin embargo una buena noticia pues gobernar en minoría es bastante complicado", ha señalado. En cuanto a los pronósticos del responsable orgánico de CC, Morales cree que en principio, al menos a corto plazo, los nacionalistas tendrán que afrontar dicho Gobierno en minoría. "Ya han dicho el Partido Popular y la Agrupación Gomera que su intención es apoyar desde fuera aquellos temas que sean de interés general, algo que no está mal, pero que supondrá en realidad un desgaste importante de los compañeros de CC en el Gobierno; va a ser complicado gobernar con 18 parlamentarios", ha opinado el también consejero de CC en el Cabildo de Lanzarote, que apuesta por "pasar página y seguir trabajando por los ciudadanos". "Espero que lleguemos a 2019 de la mejor forma posible y ojalá que se pueda constituir una nueva mayoría en breve, ya que esto daría nuevamente estabilidad". Respecto a las razones de la ruptura del pacto, Morales ha repartido culpas por igual al señalar que "la responsabilidad es tanto de CC como del PSOE" y ha vuelto a abogar "por aclarar cualquier desencuentro o discrepancia en el momento. Hay que sentarse", ha apostillado, "y limar cuanto antes cualquier aspereza". Versión imprimir



