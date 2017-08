Sección > Lanzarote



El Comité de Empresa carga contra el consejero de Turismo y asegura que trasladará a la Asamblea de trabajadores este miércoles "con cara de vergüenza" la última contrapropuesta hecha desde los Centros Turísticos



Antonio Bonilla: "En Turismo debería haber un consejero menos infantil que no nos tome el pelo a los trabajadores"

Crónicas · 23 de agosto de 2017

El Comité de Empresa de los Centros Turísticos de Lanzarote ha cargado este miércoles contra el consejero de Turismo, Echedey Eugenio. Cuando parece que ambas partes implicadas en el conflicto, los trabajadores y la dirección de la empresa pública, acercan posturas para desconvocar los paros y reabrir la red de Centros en la Isla, el presidente del Comité de Empresa, Antonio Bonilla, ha tachado en Cope Canarias la gestión del consejero de Turismo de "infantil" y de "niño chico" y ha denunciado que la dirección política de la entidad pública está "tomándole el pelo" a los trabajadores. "Nos nos gusta que nos tomen el pelo y esto es una cuestión de niños chicos. Tiene que haber un consejero menos infantil. Él se lleva todo esto al terreno personal y debe entender que la isla entera está sufriendo esta calamidad", ha explicado Bonilla en 'La Mañana de Cope' . "Los trabajadores", ha proseguido el presidente del Comité de Empresa, "no pedimos más que se cumpla la sentencia y el convenio colectivo", ha dicho. Con respecto a la contrapropuesta que este martes por la noche ha trasladado el Consejo de Administración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote al Comité de Huelga, para detener el conflicto laboral que afecta a la empresa desde el pasado martes, 15 de agosto, Bonilla ha señalado que "nos da vergüenza que esto ocurra en una empresa pública". "Hoy tenemos que ir a la Asamblea con cara de vergüenza para decirle a los trabajadores que el informe jurídico no existe". El presidente del Comité de Empresa se ha referido así a uno de los cuatro puntos incluidos en la contrapropuesta de los Centros Turísticos al Comité de Huelga, que ha sido respaldada por todos los partidos políticos, los representantes de las patronales y los ayuntamientos, y que incluye un punto según el cual "la entidad solicitará un informe de la Intervención del Cabildo insular y, además, encargará un informe jurídico por abogado laboralista independiente sobre la adecuación de la propuesta del Comité de Huelga a la sentencia de 30 de noviembre de 2016 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la del Juzgado de lo Social nº 3 de Arrecife de 31 de marzo de 2016, así como con la Ley General de Presupuestos del Estado de 2017 y el Convenio Colectivo de la Entidad".



