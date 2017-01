Sección > Lanzarote



El portavoz del PP en el Cabildo de Lanzarote considera que "en el PP ningún afiliado tiene ahora mismo la capacidad, el caché ni el empaque" que posee la actual presidenta insular



Ángel Vázquez cree que no hay nadie que pueda competir con Ástrid Pérez como presidenta reelecta del PP en Lanzarote

Ratifica que la dimisión de Baldomero Cabrera como concejal del PP en Tinajo obedece a motivos laborales Crónicas · 2 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El portavoz y consejero del Partido Popular (PP) en el Cabildo de Lanzarote, Ángel Vázquez, ha dejado claro este lunes en la tertulia matinal de Crónicas Radio-Cope Lanzarote que cree fielmente que no hay nadie que pueda competir con Ástrid Pérez como posible presidenta reelecta del PP en Lanzarote, en caso de que la actual dirigente de los populares decida finalmente presentarse como candidata y optar a la reedición de dicho cargo orgánico, algo que la también parlamentaria regional deberá decidir antes del próximo Congreso insular de los populares lanzaroteños. "Yo creo que a día de hoy, y pienso que es algo indudable, que en el PP no hay en estos momentos ningún afiliado que tenga la capacidad, ni el caché ni el empaque que puede tener Ástrid Pérez", ha expuesto Vázquez sobre la también concejal de los populares en el Ayuntamiento de Arrecife, "con lo que no dudo en ningún momento", ha proseguido, "de que pueda pasar otra cosa que no sea esto", que la actual presidenta del partido en la Isla repita nuevo mandato como presidenta. Y es que, al menos de momento, ni siquiera la propia Ástrid Pérez, preguntada por tal extremo, ha confirmado que tenga en mente volver a intentar hacerse con la Presidencia de los populares de la Isla, una opción que sí han respaldado ya de forma pública la secretaria insular, Saray Rodríguez, y cargos públicos como Ramón Melián, concejal de Hacienda y en Tías, y el recién dimitido Baldomero Cabrera, ya ex concejal del PP en Tinajo, que presentó su renuncia el pasado viernes por motivos laborales pero que ha querido también aclarar en una nota interna de su partido que sigue apoyando la línea de la actual presidenta del PP de Lanzarote. Para el consejero del PP en el Cabildo, "para ser candidato y convertirse en líder de un grupo, no hace falta hablar bien y tener buena presencia, sino tener también muchas otras cualidades". Ángel Vázquez opina, además, que su criterio es extensible prácticamente a la mayoría del partido en la Isla. "Su conocimiento, su experiencia no la tiene nadie en el partido como Ástrid Pérez", ha indicado, tras reconocer que "es muy complicado dirigir una formación política". Ángel Vázquez ha confirmado, además, que como cada año el Congreso insular del PP llegará precedido del Congreso nacional y de la posterior cita congresual del PP canario que dirige Asier Antona, quien disputará la Presidencia del partido en las Islas a la otra candidata, la portavoz adjunta de los populares en el Parlamento canario, Cristina Tavío. "Del 10 al 12 de febrero en el PP celebraremos el Congreso Nacional", ha ratificado, cita en la que solo presentó candidatura a la reelección como presidente Mariano Rajoy. Versión imprimir



