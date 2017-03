Sección > Lanzarote



Durante la comparecencia sobre las transferencias a los Cabildos en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2017



Angel Vázquez: “Si en la Palma hay árboles y acuíferos, en Lanzarote hay personas con muchas necesidades”

Los populares exigen al Gobierno del Cabildo que deje de asumir competencias sin financiación para “salvar los muebles” al Gobierno de Canarias. Piden al Cabildo que lidere un cambio en los criterios del reparto por transferencias acorde al coste de los mismos Crónicas · 21 de diciembre de 2016

El portavoz del Grupo Popular en el Cabildo de Lanzarote, Angel Vázquez, ha instado al presidente de la Institución, Pedro San Ginés, y al resto del gobierno, CC y PSOE, a que lideren frente al Gobierno de Canarias un cambio en los criterios de reparto de las transferencias corrientes a los Cabildos que eviten la discriminación que sufre Lanzarote respecto a otras islas del archipiélago. "Lo que es inadmisible es que tengamos que escuchar al consejero de Hacienda del Cabildo de Lanzarote justificar que La Palma recibe más del doble que Lanzarote por el dinero que le corresponde para acuíferos y gestión ambiental", sostiene el consejero del PP en nota de prensa remitida a este diario. "Está muy bien que el Gobierno de Canarias destine a La Palma y a La Gomera dinero para carreteras árboles y acuíferos pero en Lanzarote también hay personas con muchas necesidades de las que hay que preocuparse y ocuparse", ha afirmado Angel Vázquez durante la comparecencia. "Si los criterios de reparto se han quedado obsoletos y van en contra de los intereses de Lanzarote, lo que debe hacer el grupo de gobierno es reivindicar y liderar un cambio ante el Ejecutivo, pero no quedarse callados como están haciendo para salvarle los muebles al Gobierno de Canarias", defendió el consejero. El popular aseguró que no es la primera vez que Lanzarote cede a favor del ejecutivo y recordó la cesión de los 20 millones de euros en concepto de IGIC. "Además del maltrato inversor de los presupuestos y en las transferencias a los Cabildos, Lanzarote tiene que seguir pagando con recursos propios servicios que competen al Gobierno de Canarias como el caso del Hospital Insular o la Escuela de Turismo", recalcó Angel Vázquez. "Sencillamente no es de recibo que estemos poniendo recursos propios para financiar competencias ajenas", sentenció el consejero del Partido Popular.



