Sección > Lanzarote



El vicesecretario de Organización y portavoz del PP en el Cabildo asegura que el hecho es tan vergonzoso que no basta con que el PSOE se desvincule aparentando que no tiene nada que ver



Ángel Vázquez: “Si el PSOE no aparta a Silvera de sus cargos orgánicos está dando cobertura política al enchufismo en las instituciones”

Crónicas · 23 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más El vicesecretario de Organización del Partido Popular (PP) de Lanzarote, Ángel Vázquez, considera que la respuesta ofrecida por el Partido Socialista (PSOE) en el caso de Tomás Silvera es “claramente insuficiente” si tenemos en cuenta que hablamos de un nuevo caso de enchufismo de un afiliado socialista en una institución pública. “Las pretensiones del afiliado socialista y miembro de la propia Ejecutiva regional del PSOE, Tomás Silvera, contra el Cabildo son una sinvergonzonería o una golfada, como lo han calificado algunos de sus militantes”, expresa el dirigente popular este jueves en nota de prensa. “Cuando vemos que lo que ha venido ocupando hasta ahora era un puesto de libre designación, político, lo que no cabe por ética es aprovechar el momento para quedarse enchufado como Director Insular de Bienestar, cargo al que accedió evidentemente de la mano del PSOE cuando cogobernaba”, apunta Vázquez. “Lo que no puede ser es que aquellos que en su día favorecieron su nombramiento, el PSOE, quiera sencillamente desvincularse de los hechos protagonizados por Silvera cuando también son responsables”, insiste. Según el también portavoz en el Cabildo, “si el PSOE realmente condenara estos hechos actuaría de forma clara y contundente cesando a Silvera de todos sus cargos orgánicos y no dándole un simple tironcillo de orejas de cara a la galería y al revuelo que se ha formado”. “Es una vergüenza que en los tiempos que corren, el PSOE vuelva a las andadas dando cobertura a estos comportamientos e intentando enchufar a los suyos en las instituciones”, critica Angel Vázquez, que recuerda que cuando el PP ha tenido asesores, cargos de confianza o directores insulares siempre se han ido en el momento en que ha acabado la responsabilidad de gobierno. “Es la forma en la que entendemos que deben hacerse las cosas, no así el PSOE que ya protagonizó un caso similar este pasado verano en el Ayuntamiento de Arrecife cuando cesó a un asesor para semanas después volver a contratarlo con una categoría superior y mayor sueldo”, denuncia el popular. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Por favor, deje este campo vacío :

Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :