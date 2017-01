Sección > Lanzarote



El portavoz de CC en Yaiza critica que Gladys Acuña se ponga a la defensiva para hablar de los asuntos relacionados con el empresario Juan Francisco Rosa, habla de distinto rasero en Yaiza según el grupo empresarial y critica las respuestas de la regidora municipal ante la reapertura de la Bodega Stratvs y la anulación del convenio que permite recuperar 51.000 metros de zonas verdes para Yaiza



Ángel Domínguez constata que la alcaldesa de Yaiza “se ha vuelto ecologista de repente”

No descarta que algún miembro de los comités locales de CC como el de Yaiza pueda incorporarse al nuevo Gobierno de Clavijo."Al final serán los miembros del Gobierno los que deberán decidir y dar esos nombres", advierte Crónicas · 10 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el municipio de Yaiza, Ángel Domínguez, ha constatado, según ha manifestado este martes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote, que la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, “se ha vuelto ecologista ahora” Domínguez ha cuestionado el temor y la atención con que a su modo de ver Gladys Acuña habla últimamente de los asuntos relacionados con el empresario Juan Francisco Rosa y ha criticado las respuestas de la regidora municipal ante la inminente reapertura de la Bodega Stratvs y la anulación del convenio que permite recuperar 51.000 metros de zonas verdes para Yaiza "Nos sorprendió mucho las declaraciones del otro día de la alcaldesa que, prácticamente sin preguntarle, ya se estaba poniendo a la defensiva respecto a esta bodega. Ahora parece que se ha hecho muy ecologista de repente", ha expuesto el concejal de CC en el programa ’A buena hora’. Sobre los motivos de la postura de la alcaldesa que describe, Domínguez considera que "quizás Gladys Acuña adopta esta posición debido a la situación judicial que ella misma está viviendo". Y es que la alcaldesa sigue investigada en la causa relacionada con Stratvs. "Lo cierto es que sobre todo en todos los asuntos que van encaminados con este grupo empresarial, la veo muy pendiente", ha dicho el edil nacionalista, para el que "da la sensación de que en Yaiza el rasero es distinto respecto a otros grupos empresariales que existen en el municipio". Respecto a la decisión judicial de reabrir dicha bodega, Ángel Domínguez ha señalado que a su juicio, "no fueron las mejores formas de cerrarla las que se emplearon en su día", razón por la que ha aplaudido la última resolución de la Audiencia Provincial de Las Palmas en este pleito judicial. Domínguez ha criticado así lo que considera un giro de 180 grados en la postura de la primera edil respecto a temas relacionados con el planeamiento territorial. Reestructuración del Gobierno de Canarias Por otro lado, ante la actual reestructuración del Gobierno en minoría de CC que preside en Canarias Fernando Clavijo, Ángel Domínguez no ha ocultado que han sonado nombres relacionados con el propio Comité Local de CC en Yaiza para formar parte del nuevo organigrama regional. En este sentido, ha afirmado que en la última reunión de la semana pasada del Comité "se habló en términos generales de la situación actual en el Gobierno de Canarias y nombres siempre hay". A este respecto, ha destacado que "si hay algo que tiene Coalición Canaria en Lanzarote es que dentro de todos los comités locales hay personas que pueden optar a participar en el Gobierno para defender los problemas de la Isla, en particular, y del Archipiélago, en general". "Luego serán los miembros del Gobierno los que deberán decidir y dar esos nombres, pero a nosotros", ha añadido, "lo que nos corresponde es seguir siendo concejal en Yaiza y en esa línea seguimos trabajando". Versión imprimir



