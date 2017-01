Sección > Lanzarote



El consejero de Obras Públicas del Cabildo reclama a la alcaldesa de Arrecife que el Ayuntamiento supervise a fondo los proyectos para evitar quejas como las de este miércoles por la particular forma en que se han colocado las nuevas jardineras en la acera de la Escuela de Pesca



Andrés Stinga cree que su compañero Alexis Tejera "debió tener un mal día" cuando denunció que el Cabildo no está tramitando con agilidad en los proyectos prioritarios de San Bartolomé

Anuncia que la carretera de El Polvorín saldrá a licitación en los próximos días Crónicas · 26 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote, Andrés Stinga, ha afirmado este jueves que cree que su compañero de partido, el responsable de los Servicios Públicos en el Ayuntamiento de San Bartolomé, Alexis Tejera, "debió tener un mal día" cuando denunció esta semana que la Primera Corporación no está tramitando con agilidad ciertos proyectos prioritarios para el municipio de San Bartolomé. "Para nada hay retrasos en las obras de San Bartolomé. Seguramente tuvo un mal día el compañero pero es al contrario. Seguramente se refería a la carretera de El Polvorín, donde no estaban todos los terrenos disponibles, donde se han hecho una serie de reparos por parte de Intervención que se han ido corrigiendo para, en los próximos días, sacar la obra a licitación", ha manifestado Stinga en el programa ’A buena hora’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote. Según la versión del consejero de Obras Públicas, anterior concejal del PSOE en este mismo Ayuntamiento de San Bartolomé bajo la Presidencia de la actual alcaldesa, María Dolores Corujo, su mesa "está llena de proyectos insulares. Yo trato igual a todos los compañeros, con las mismas condiciones". Stinga ha recalcado que puede "entender en el fondo quizás la queja que ha hecho pública mi compañero", pero ha insistido en que "los procesos son los que son, que los proyectos tienen que ser supervisados y aquí no podemos sacar nada por el capricho o el deseo de cualquier alcalde o concejal de un día para otro". El consejero del PSOE ha explicado que "los proyectos deben ser supervisados y, una vez que se terminan, pasan a licitación". "Eso es así en el caso de todos los ayuntamientos de la Isla", ha defendido. Tirón de orejas a Arrecife por no supervisar ciertas obras Por otro lado, Stinga ha reclamado a la alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, que el Ayuntamiento capitalino supervise a fondo los proyectos que remite al Cabildo de Lanzarote antes de su licitación pública para evitar precisamente quejas como las registradas este miércoles por la colocación de jardineras en la acera de la Escuela de Pesca. En este sentido, el consejero ha relatado que, tras el revuelo que se originó al conocerse que la empresa encargada de esas obras de embellecimiento de la zona había dejado dicha acera plagada de papeleras que la adjudicataria asegura que son jardineras, la alcaldesa de Arrecife se puso en contacto con él. "Ayer a última hora recibí una llamada de la alcaldesa de Arrecife, preocupada por lo que se publicaba en las redes sociales con este tema de las papeleras", ha explicado Stinga. El consejero, según ha dicho, propuso a De Anta que "se esperara a que la obra estuviera recepcionada para modificar a su gusto posteriormente la colocación del mobiliario". Stinga ha aclarado que "la directora de la obra me aclaró que no eran papeleras, sino jardineras, con un diseño muy similar". "Sean papeleras o jardineras", ha advertido Stinga, "o se hace un modificado cuando se termine la obra o se deja así, pero este proyecto estuvo supervisado por el Ayuntamiento de Arrecife y todo el mundo tuvo la ocasión de opinar", ha criticado. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Por favor, deje este campo vacío :

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :