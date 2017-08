Sección > Lanzarote



El portavoz accidental del PSOE en el Cabildo, que asegura que los socialistas actuarán "con mucha responsabilidad", reclama a CC, su socio de gobierno, que le haga partícipe de la situación generada con la huelga en los Centros Turísticos de Lanzarote



Andrés Stinga: "Los cinco consejeros del PSOE no somos cinco comodines ni una partida de ajedrez"

Crónicas · 18 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más El portavoz accidental del PSOE en el Cabildo de Lanzarote, Andrés Stinga, ha dejado claro este miércoles en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que "los cinco consejeros del PSOE no somos cinco comodines ni una partida de ajedrez. Por fortuna, todos tenemos nuestro trabajo y no vamos a ser una ficha que se mueva para uno u otro lado en función de los intereses de unos o de otros". En cualquier caso, Stinga ha recalcado que los socialistas actuarán "con mucha responsabilidad". "la huelga es algo legítimo que pueden utilizar los trabajadores, pero queremos tener la información que por ahora no tenemos. Creo que con buena voluntad podemos aportar también nuestro granito de arena para resolver este conflicto", ha dicho. El consejero del PSOE en el Cabildo, cuestionado por las duras críticas contra CC por parte de otras formaciones políticas, ha adverido que "no nos atrevemos a hacer ese tipo de calificaciones" y ha insistido en que, a pesar de las actuales discrepancias entre nacionalistas y socialistas, "el pacto funciona bien". Versión imprimir



