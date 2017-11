Sección > Lanzarote



El portavoz de Vecinos Unidos, que explica que el Gobierno capitalino rompió con su estrategia cualquier opción de moción de censura, asegura que los últimos acontecimientos confirman la existencia de un pacto silencioso entre “Somos Lanzarote y el asesor en la sombra del Partido Socialista”



Andrés Medina vuelve a denunciar en la Fiscalía la negativa de la alcaldesa a disolver el grupo de Somos Lanzarote y desvela que De Anta le ha ofrecido incorporarse al Gobierno de la capital

Reclama que se respeten sus derechos como concejal electo en la Corporación, entre otros, estar en el Grupo Mixto y tener presencia en la Mesa de Contratación municipal Crónicas · 21 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más El portavoz de Vecinos Unidos (VU) en el Ayuntamiento de Arrecife, Andrés Medina, ha vuelto a acudir esta semana a Fiscalía para denunciar la negativa de la alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, amparada en la secretaria municipal en funciones, Pilar Machín, a disolver el grupo político de Somos Lanzarote, actualmente con dos concejales en la Corporación capitalina y del que formó parte el propio Medina en la primera mitad del actual mandato. De igual modo, ha desvelado que la propia alcaldesa le ofreció hace unos meses incorporarse al grupo de gobierno que lidera, entiende él que con la intención de producir un bloqueo a la moción de censura que lleva planeando por la institución capitalina desde que comenzó su mandato la dirigente socialista en sustitución de su compañero José Montelongo. "Yo he recurrido desde hace meses por el contencioso-administrativo que hay en la Audiencia de Las Palmas y que se está terminando. Tengo la denuncia también en Fiscalía desde el mes de junio y ayer [este lunes] presenté la tercera ampliación de la denuncia contra la secretaria y contra la alcaldesa, a raíz de los incumplimientos en que están incurriendo tras los escritos elaborados por el Defensor del Pueblo", ha explicado Medina en el programa ’A buena hora’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote. Medina se refiere así a la "tercera respuesta" del Defensor del Pueblo que ha contestado de nuevo a la Secretaría del Ayuntamiento de Arrecife para reiterarle que "es ilegal" mantener el grupo político de Somos Lanzarote con dos integrantes, después de que se declarara tránsfuga por parte de la organización asamblearia a su tercer componente, Andrés Medina. La formación de Medina, Vecinos Unidos, ha explicado que el jurista Francisco Fernández Marugán, de la Oficina del Defensor del Pueblo, remitió el pasado viernes un Informe en el que advierte que “es ilegal la decisión" mantenida por el grupo de gobierno que lidera en la Corporación capitalina la socialista Eva de Anta. "Dicho documento, en respuesta al Informe que el pasado 8 de septiembre le envió la todavía secretaria accidental de Arrecife, Pilar Machín, deja bien claro que hay que tener presente lo que dice el apartado 3 del artículo 23 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, que determina que ese precepto legal no admite interpretación alguna, ya que es evidente que no puede existir un Grupo Político Municipal constituido válidamente integrado sólo por 1 ó 2 miembros. Si ello sucediere, esos concejales se integrarían en el Grupo Mixto", explican desde Vecinos Unidos. Este escrito del pasado 31 de mayo "se llevó al Pleno del Ayuntamiento de Arrecife la semana pasada y la votación salió adelante por 14 votos a favor y 9 en contra. Parque del grupo de gobierno votó a favor de la moción con las sugerencias del Defensor del Pueblo. Ayer llevé a Fiscalía otra denuncia de ampliación por este escrito del Defensor del Pueblo, que viene a decir que están cometiendo una ilegalidad conmigo y que no están respetando mis derechos. En ruegos y preguntas también pregunté a la alcaldesa por qué no se ha remitido al Gobierno de Canarias para su publicación la posibilidad de que yo esté también en la Mesa de Contratación", ha dicho el concejal del Grupo de los No Adscritos, que por el momento, y a pesar de las pruebas que ha aportado hasta ahora, sigue sin contar con dicha autorización. Un pacto entre Somos Lanzarote y el "asesor en la sombra" del PSOE Al respeto, Andrés Medina asegura que los últimos acontecimientos confirman a su juicio la existencia de un pacto silencioso entre “Somos Lanzarote y el asesor en la sombra del Partido Socialista, Carlos Espino", un extremo que integrantes de Somos como su portavoz en el Cabildo, Tomás López, han desmentido tajantemente. "Quien lleva las riendas, según se oye en la calle y en los medios de comunicación, es el señor Carlos Espino", ha dicho Medina, que ha confirmado que incluso el Gobierno capitalino trató de incorporarle a principios de legislatura en el grupo de gobierno "para evitar cualquier opción de moción de censura rompiendo la estructura del 12+12+1". "Función Pública, a través de la viceconsejera del PSOE [Manuela Armas] me llamó tránsfuga, cuando el propio Defensor del Pueblo pone bien claro en su escrito que eso no es cierto", ha añadido el portavoz de Andrés Medina, que insiste en que tanto los dos concejales de Somos Lanzarote como él mismo deberían estar integrados en el Grupo Mixto, "igual que Ciudadanos y Ganemos". De igual modo, Medina ha subrayado que el Defensor del Pueblo insiste en su escrito en que “ni al principio del mandato puede constituirse un Grupo Político Municipal con sólo 1 o 2 miembros (apartado 1 de ese artículo), ni a lo largo del mismo puede hacerlo como resultado del abandono de algunos de sus componentes”. Así, desde VU tienen muy claro que en la Institución han vulnerado los derechos de participación política de Andrés Medina en la Mesa de Contratación. El Informe Jurídico también le recuerda a la Secretaría Accidental de Arrecife que “ante otro caso de unos concejales que también habían sido expulsados de su Grupo Político Municipal, la Sala Primera del Tribunal Constitucional dictó la sentencia 20/2011, de 14 de marzo, en la que reiterando el contenido de otra anterior Sentencia del mismo Tribunal Constitucional (169/2009, de 9 de Julio, FF. 3 y 4), indicando que la decisión de la corporación municipal de considerar a los recurrentes como concejales no adscritos no vulneró su derecho de participación política, pues no afecta al núcleo de la función representativa”. Es decir, “participar en condiciones de igualdad”, como señala el fallo. Con ello se confirman a juicio de VU los derechos que tenía el concejal Andrés Medina a participar en órganos como la Mesa de Contratación, algo que hasta la fecha le había sido negado por la Secretaría Accidental de Arrecife. "También recrimina el Defensor del Pueblo a la todavía Secretaría Accidental de Arrecife que no se ha informado de que ya se ha contestado expresamente a los escritos que presentó el interesado (que fueron identificados en los dos últimos oficios que le ha enviado esta institución)”. Finalmente, en respuesta al Informe elaborado por Pilar Machín el pasado 8 de septiembre, discrepando “de los argumentos jurídicos de la anterior resolución”, el Defensor del Pueblo replica que “hay quienes defienden que los concejales que han sido expulsados de un Grupo Político Municipal ya constituido, no pueden ser considerados de la misma forma que los que abandonan voluntariamente". Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Por favor, deje este campo vacío :

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :