El concejal de Vecinos Unidos critica que la alcaldesa, Eva de Anta, no le ha facilitado ninguna instalación en el Ayuntamiento desde el pasado 24 de octubre ni le ha dado respuesta a sus numerosos requerimientos

Andrés Medina denuncia que desde su expulsión de Somos Lanzarote está atendiendo a los vecinos en la cafetería de La Recova

El ex edil de Somos Lanzarote no entiende los motivos por los que, asegura, Eva de Anta está teniendo "mucha armonía" con los asamblearios de la capital, a los que sigue respetando su grupo político y su asignación económica a pesar de los informes negativos que supuestamente obran en la Alcaldía

El concejal de Vecinos Unidos en el Ayuntamiento de Arrecife, Andrés Medina, denuncia que desde su expulsión del grupo político Somos Lanzarote, en noviembre pasado, se está viendo obligado a atender a los vecinos que demandan reuniones en la cafetería de La Recova, en los exteriores del Ayuntamiento de Arrecife. "Intentamos hacer lo que podemos porque mi oficina ahora mismo es la cafetería de La Recova", ha lamentado el edil en Crónicas Radio-Cope Lanzarote, mientras precisaba el contenido de la última sentencia que afecta a Arrecife y sobre la que ha estado Vecinos Unidos. "Así que otros compañeros me sacan copias de la documentación del Ayuntamiento pues no tengo ni una mesa para poder desarrollar mi trabajo y poder fiscalizar lo que se está haciendo desde el grupo de gobierno", ha criticado Medina en el programa ’A buena hora’.

Medina ha denunciado en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que la actual alcaldesa, la socialista Eva de Anta, no le ha facilitado ninguna instalación en el Ayuntamiento desde el pasado 24 de octubre. "Sí puedo entrar en las dependencias pero no me hace caso la señora alcaldesa, a la que pedí desde mi expulsión de Somos Lanzarote el 24 de octubre que al menos, ya que tampoco antes usaba las dependencias de Somos Lanzarote, me buscara un espacio para poder desarrollar mi trabajo desde la oposición", se ha quejado Medina.

Falta de respuesta de la alcaldesa

El portavoz de Vecinos Unidos ha criticado en este sentido que, a pesar de sus reiteradas solicitudes que ya ha solicitado a la alcaldesa, por el momento sigue sin contar con algún espacio dentro del Ayuntamiento.

"Hasta la fecha no me ha contestado ni quiere hablar conmigo", ha dicho sobre Eva de Anta. "Le he pedido a la secretaria cinco o seis veces que me atienda pero no ha querido en el último mes y medio. Por eso", ha proseguido, "en el último pleno, en ruegos y preguntas se lo volví a reiterar otra vez, preguntándole si ella creía que mi despacho, para yo desarrollar mi trabajo en el Ayuntamiento, debía ser un bar en la Recova, y le pedí que se molestara un poco y me buscara un espacio".

"Ya me he mojado muchas veces allí sentado", ha reiterado Andrés Medina, que ha garantizado que seguirá "haciendo su trabajo igual, sea en un despacho o sea en la calle. No me van a cansar", ha garantizado.

Armonía entre PSOE, Somos Lanzarote y Ganemos Arrecife

En este sentido, y preguntado sobre la actualidad municipal, el ex edil de Somos Lanzarote ha dejado claro que hasta ahora al menos no entiende los motivos por los que, asegura, Eva de Anta está teniendo "mucha armonía" con los asamblearios de la capital, a los que sigue respetando su grupo político a pesar de los informes negativos que supuestamente obraban en la Alcaldía. "Tengo esa sospecha desde hace tiempo", ha ratificado Medina, que atestigua haber notado "mucha armonía de la alcaldesa con los compañeros de Somos y de Ganemos, a los que últimamente también se les han aprobado muchas mociones".

Según Medina, ha preguntado a la propia alcaldesa "si había cerrado algún pacto con los miembros de Somos Lanzarote, ya que la veía muy contenta tras mi expulsión". El edil de Vecinos Unidos ha señalado en este sentido que "la vi muy sonriente, pero todavía, hasta la fecha, no hemos visto el informe que anunció que pediría a Función Pública sobre la pérdida del grupo político en Somos Lanzarote. Hasta ahora", ha apostillado, "no hemos visto ningún decreto sobre ningún cambio y, lo más extraño, es que en el último pleno del día 22 han llevado el voto ponderado, algo que es ilegal si cambian el sentido de mi voto en las anteriores comisiones".