Sección > Nacional



La diputada de Coalición Canaria cree que tras los atentados de Barcelona y "en medio de una deriva política en Cataluña", los diputados tendrían que estar "buscando soluciones a estos asuntos"



Ana Oramas cree que este miércoles "no era el día ni el formato" para que Rajoy compareciera por la trama Gürtel

Rajoy evita hablar de Gürtel y pone en duda la utilidad del pleno Crónicas / Agencias · 30 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más La diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Ana Oramas, ha subrayado en el pleno extraordinario que este miércoles "no era el día" de comparecer tras los atentados de Barcelona y "en medio de una deriva política en Cataluña incierta", porque los diputados tendrían que estar "buscando soluciones a estos asuntos". "¿De verdad hoy era el día, la hora, el lugar y el formato para esta comparecencia?", ha preguntado Oramas al resto de diputados, antes de insistir en que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, efectivamente debe comparecer, pero "en la comisión de investigación" correspondiente creada en el Congreso. Oramas ha mostrado su confianza en la labor de esta comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP, a la que Rajoy debe asistir "lo antes posible", según la diputada canaria, e incluso volver "si hace falta". Por su parte, el diputado de Nueva Canarias en el Congreso, Pedro Quevedo, ha puesto en duda la "eficacia y la credibilidad" del pleno extraordinario para la comparecencia de Rajoy, características que ha de tener "toda acción política destinada a luchar contra la corrupción". Además, Quevedo ha explicado que su partido aceptó la presidencia de la comisión sobre la presunta financiación ilegal del PP para "superar el bloqueo", según el diputado canario, que había en el Congreso y "sin el más mínimo entusiasmo" pero con "la máxima responsabilidad". Quevedo, pues, ha subrayado que el compromiso de su grupo es "buscar la verdad y trabajar" dentro de dicha comisión. También, el portavoz de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Iñigo Alli, ha tachado al Pleno de "absolutamente inútil" y de aburrimiento para todos los españoles. "Las mayores evidencias de corrupción sistemática" en España, según ha sentenciado el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, son las referidas al PSOE y en concreto "a la Junta de Andalucía". Y el diputado de EH Bildu Oscar Matute ha criticado a Mariano Rajoy que "la corrupción acompaña sus pasos, pero no le desvela en absoluto". El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha asegurado, por su parte, que hay que ser "extraterrestres", un calificativo utilizado por el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, para que Rajoy siga gobernando pese a que "miente con generosidad y copiosamente" sobre la corrupción en su partido. "Para que un partido imputado, que destruye pruebas y que se ha financiado en negro, y un presidente que ha mirado para otro lado siga gobernando este país", ha apostillado. Baldoví ha utilizado la calificación de "extraterrestres" para los propios grupos parlamentarios que han conseguido sumar sus votos para que el presidente del Gobierno tenga que comparecer este miércoles, pero no consiguen que "se vaya a la oposición". Rajoy evita hablar de Gürtel y pone en duda la utilidad del pleno Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha finalizado su primera intervención en el pleno de este miércoles, en la que no ha citado en ningún momento el caso Gürtel, poniendo en duda la utilidad de esta comparecencia y reprochando a la oposición que la haya impulsado por motivos distintos al control al Gobierno. Rajoy ha acabado su discurso en este pleno recordando las prioridades de su Gobierno, entre las que ha citado la lucha contra el terrorismo y la recuperación económica así como su compromiso de seguir luchando contra la corrupción. Ha apostillado subrayando que no está seguro de que este tipo de debates sean «muy útiles». «Me temo que el objetivo de algunos sea otro e intuyo además que mucha gente empieza a darse cuenta», ha señalado Rajoy en un claro mensaje de reproche a la oposición. Todo después de un discurso de cuarenta minutos en los que en ningún momento se ha referido de forma explícita al caso Gürtel, o a la supuesta financiación ilegal del PP, cuestiones por las que la oposición había pedido este pleno extraordinario. Además, ante las responsabilidades políticas que le reclaman los demás partidos, ha señalado que dichas responsabilidades se piden en una moción de censura, con la que la Cámara Baja le puede retirar su confianza. Y ha recordado que hace muy poco tiempo el Congreso no le retiró dicha confianza -al no salir adelante la moción de censura presentada por Podemos- y por tanto no le obligó a asumir responsabilidades políticas. «Por tanto mi obligación es gobernar, y lo seguiré haciendo para cumplir con los españoles y con esta Cámara. Y no voy a abdicar» de dicha obligación, ha añadido. El PSOE: «Dimita por dignidad» El PSOE ha pedido a Mariano Rajoy que no «se envuelva» en la bandera nacional ante el desafío soberanista en Cataluña para tapar la corrupción en su partido, que investigan los tribunales. «No haga como otros presidentes —en alusión al expresidente catalán Jordi Pujol— que en los tiempos de Banca Catalana se envolvieron en las banderas para tapar la corrupción», le ha espetado la portavoz parlamentaria socialista, Margarita Robles, en el Pleno forzado por la oposición en el Congreso para que dé explicaciones sobre la presunta financiación ilegal del PP, tras la declaración de Rajoy como testigo ante la Audiencia Nacional en julio, un hecho insólito en democracia. La exmagistrada ha acusado al jefe del Gobierno de escudarse en los grandes problemas que tiene España, como el terrorismo y el desafío independentista, «para no hacer frente a sus omisiones en la lucha contra la corrupción». Robles ha urgido a Rajoy a que «dimita por dignidad» porque es un «presidente bajo sospecha», ya que no resulta creíble, o al menos supone una irresponsabilidad por su parte, que de 1999 a 2009 «no se enterara» de que existía una caja b en su partido. «Con sus silencios y omisiones ha demostrado una connivencia o tolerancia con la financiación de su partido que investiga los tribunales», ha afirmado Robles, que ha advertido de que el dinero público que se llevan los corruptos «no va a la Seguridad Social, al paro o a las pensiones». La portavoz también ha acusado a Rajoy de no hacer nada para recuperar este dinero, sino todo lo contrario, acometer una amnistía fiscal que el Tribunal Constitucional «ha anulado», en una sentencia donde afirma que el Gobierno ha «incumplido el deber» de que aquellas personas implicadas en casos de corrupción y los que no pagaron los impuestos que debían hayan contribuido a las arcas públicas como les correspondía. El Alto Tribunal también le dijo al Gobierno en esa sentencia, ha precisado Robles, que «ha vulnerado el derecho de todos los ciudadanos de contribuir proporcionalmente a sus recursos económicos». Podemos: «O miente o es un incompetente» El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha preguntado al presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso sobre el ‘caso Gürtel’ que si es verdad que no conocía la ‘caja B’ del PP y la financiación ilegal del partido, o es un incompetente o ha mentido. «¿Piensa de corazón que los ciudadanos le creen?», ha exclamado. Iglesias ha acusado a Mariano Rajoy de menospreciar el problema de la corrupción cuando a su juicio es un asunto «de primer orden» y le ha explicado los motivos por los que la oposición le ha llamado a comparecer hoy ante el Pleno, «porque usted no entiende por qué». Según el portavoz de Unidos Podemos, Rajoy generó «muchísimas» dudas en su comparecencia en la Audiencia Nacional del pasado julio como testigo en la investigación de una de las ramas del ‘caso Gürtel’. El origen de todas las dudas, ha añadido, es el «yo no sabía nada» que según Iglesias resume la intervención del presidente en el juzgado. «Usted reconoce que los hechos se produjeron, usted no niega los hechos, niega conocerlos, por eso está aquí», le ha dicho a Rajoy. Y le ha formulado a continuación seis preguntas para ver si aclara si es «un incompetente» por no haberse enterado de nada o si ha mentido. ¿Por qué envió aquel sms a Luis Bárcenas? Pablo Iglesias ha preguntado a Rajoy por qué envió el famoso mensaje a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, en el que le daba ánimos ante su situación (»Luis, sé fuerte») y si reconoce los pagos en dinero negro que Bárcenas asegura que le dio, las anotaciones en los conocidos ‘papeles’ del extesorero. Le ha preguntado en tercer lugar si conoció las cuentas de alguna de las campañas electorales investigadas por financiación ilegal —»hemos conocido un vídeo en el que usted detalla las cuentas, pero lo negó en la Audiencia Nacional»— y a continuación, puesto que la ‘caja B’ del PP es «un hecho demostrado» judicialmente, en qué momento se enteró de que existía. «Forma parte de la dirección del PP desde 1989», le ha apuntado a Rajoy. El líder de Podemos ha asegurado que no cree que el presidente del Gobierno se haya enriquecido «especialmente» con sobresueldos en B, pero que delatan una forma de funcionar corrupta que «durante mucho tiempo fue normal en la política española». «Cuando usted dice que no sabía nada, ¿piensa de corazón que los ciudadanos le creen?», ha añadido. Por último, Pablo Iglesias le ha recordado a Rajoy una frase en la que subrayaba la importancia de tener «buenos colaboradores» y le ha preguntado si lo fueron Luis Bárcenas, los ex ministros Ana Mato y José Manuel Soria, o la ex dirigente del PP de Madrid Esperanza Aguirre. Ciudadanos: «Rajoy ha hecho un mitin» El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha adelantado que su grupo parlamentario presentará este lunes en el Congreso de los Diputados la ley de limitación de mandatos, que pretende que los regidores políticos solo puedan ostentar el poder durante ocho años o dos legislaturas diferentes. En su turno para dirigirse al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que comparece en la Cámara Baja para dar explicaciones por su declaración como testigo en la Audiencia Nacional por la trama Gürtel, Rivera ha reiterado una serie de propuestas para la regeneración democrática y ha pedido a la oposición que, si el PP no permite que estas salgan adelante, se unan a las reformas planteadas desde la formación naranja. Así, ha avanzado que Cs presentará el próximo lunes la ley de limitación de mandatos —que de aprobarse podría significar que Rajoy abandonase la Presidencia del Gobierno al concluir la Legislatura— y ha interpelado al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y a la portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, para que faciliten con sus votos que sea aprobada. Pide a la oposición que apoye sus formas «Se ponen más nerviosos con propuestas de reformas que con críticas; es curioso», ha expresado Rivera en alusión a la bancada ‘popular’, y ha añadido que la ley «saldrá adelante con el apoyo del PP o sin él». Asimismo, el líder de Cs ha insistido en la necesidad de reformar la ley electoral, reformar la Fiscalía para que esta sea elegida en el Parlamento y no constituya «un órgano gubernamental», redactar una ley contra la corrupción para «proteger a los denunciantes y no al señor Bárcenas», o terminar con los indultos por corrupción. En este punto, ha criticado al PSOE por haber evitado emprender este tipo de modificaciones «durante 30 años» y le ha pedido que sume sus votos a los de Cs cuando se propongan todas estas leyes. «¿Cómo va a decir la verdad en un mitin?» Rivera ha cargado asimismo contra los partidos que han permitido que Rajoy comparezca hoy en el Congreso porque, a su juicio, es como asistir a «un mitin» del jefe del Ejecutivo. Así, aunque ha reflejado que desde su partido están «convencidos» de que Rajoy debe dar explicaciones, ha señalado que es en la Comisión de Investigación sobre la financiación del PP donde ha de hacerlo. «¿Qué se esperaban? Si a lo mejor no dice la verdad en los tribunales, ¿cómo la va a decir en un mitin?», ha espetado Rivera al resto de partidos de la oposición, antes de apuntar que Rajoy «ha acabado hablando de otros temas» y que eso «lo sabían ustedes» (los partidos opositores) antes de que compareciese. Por último, Rivera ha dicho que para hacer reformas «hay que tener legitimidad y ganas», algo de lo que según él carece el presidente del Gobierno «porque está bajo sospecha» y «sobre todo no tiene ganas» de abordar el problema de la corrupción. «Traiga la reforma para suprimir los aforamientos; no tenga miedo a dejar de ser aforado», le ha pedido a Rajoy. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Por favor, deje este campo vacío :

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :