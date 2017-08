Sección >

El concejal de Turismo y Cultura de Tías adelanta que el proyecto de la estación de buceo requiere solo uninforme de Costas y critica el retraso del Gobierno canario en la homologación de la Escuela de Música de Tías

Amado Vizcaíno tacha de "chantaje" las reclamaciones de los trabajadores de los Centros Turísticos

El teniente de alcalde en Tías respalda la gestión del consejero de Turismo, Echedey Eugenio, en la huelga indefinida que se inició hace ya ocho días

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tías y concejal responsable de Turismo y Cultura, Amado Vizcaíno, ha calificado este miércoles de "chantaje" las reclamaciones de los trabajadores de los Centros Turísticos en la actual huelga que ha provocado el cierre total de la red de Centros, un millón de euros de pérdidas en ingresos y una muy mala imagen de Lanzarote en mercados turísticos internacionales.

"No es comprensible que estén realizando una huelga indefinida con un cierre total de los Centros Turísticos. No se puede afectar así a la imagen de la Isla, más allá de sus pretensiones y su derecho a la huelga. De ahí comemos todos y los turistas que no han podido ver los Centros puede que no vuelvan nunca más. Ha sido una irresponsabilidad por parte de los trabajadores, que podían haber llevado a cabo paros alternos", ha señalado Vizcaíno.

Vicaíno ha respaldado así, en declaraciones al programa ’A buena hora’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote, la gestión del consejero de Turismo, Echedey Eugenio, su compañero de filas en Coalición Canaria (CC), en la huelga indefinida que se inició hace ya ocho días.

El concejal de Turismo y Cultura de Tías, por otro lado, ha adelantado que el proyecto de la estación de buceo para Puerto del Carmen requiere solo de un último informe de Costas.

En otro orden de asuntos, Vizcaíno ha criticado el retraso del Gobierno canario en la homologación de la Escuela de Música de Tías a los parámetros exigidos por el Ejecutivo regional. Este año el Ayuntamiento trata de volver a prestar el servicio nuevamente de forma directa, pero en esta ocasión las actividades ofertadas reciben el nombre de ’talleres musicales’.