El primer teniente de alcalde de Tías y concejal de Turismo y Cultura niega que el Ayuntamiento no esté involucrándose en la modernización de Puerto del Carmen, que este viernes celebra su 50 aniversario como destino turístico



Amado Vizcaíno responde a las críticas del PSOE asegurando que en Tías ahora se hacen las obras con los permisos pertinentes

Adelanta que el pleno para aprobar los Presupuestos será convocado previsiblemente a finales de este mes de enero, después de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR Crónicas · 10 de enero de 2017

Compartir | | Aun más "Si hiciéramos las cosas como se hacían antes, cogiendo una pala y atravesando el terreno de un señor para asfaltar, claro que lo haríamos rápido, pero si vamos a seguir los procedimientos que se deben seguir, es normal que se tarde un poco más en hacer las obras", defiende Vizcaíno El primer teniente de alcalde de Tías y concejal de Turismo y Cultura, Amado Vizcaíno, asegura que el Gobierno local que sustenta como edil de CC junto a los concejales del PP está dejando a la vista el trabajo realizado por el Ayuntamiento en el sector turístico. Vizcaíno ha respondido este martes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote a las últimas críticas del PSOE desde la oposición municipal, alegando que este grupo de gobierno "sí hace las cosas como hay que hacerlas", a diferencia de cómo se hacían en la época en que gobernaban los socialistas en el municipio. "El PSOE, como el resto de la oposición, solo se dedica a decir que el grupo de gobierno está inoperativo y que no trabaja, pero realmente a la vista están los hechos. Si hiciéramos las cosas como se hacían antes, cogiendo una pala y atravesando el terreno de un señor para asfaltar, claro que lo haríamos rápido, pero si vamos a seguir los procedimientos que se deben seguir, es normal que se tarde un poco más en hacer las obras", ha explicado Vizcaíno en declaraciones al programa ’A buena hora’. En este sentido, el edil de CC ha recordado que en la presente legislatura ya se han elevado a Pleno dos ratificaciones de cuantías y reclamaciones por parte de vecinos damnificados por la construcción de la Rambla Islas Canarias de Puerto del Carmen. "Uno no puede hacer una carretera donde quiera sin tener en cuenta a los dueños de los terrenos", ha manifestado. De esta forma ha querido desmentir el primer teniente de alcalde de Tías y concejal de Turismo y Cultura que, tal y como el PSOE ha denunciado, el Ayuntamiento no esté involucrándose en la modernización de Puerto del Carmen, que este viernes celebra su 50 aniversario como destino turístico. Al respecto, Vizcaíno ha destacado la importancia de la efeméride y ha augurado un gran porvenir para la zona. "Somos optimistas de cara al futuro, ya que los empresarios están animados y están invirtiendo. Se están sacando nuevos hoteles y el hotel Fariones pasará a ser de cinco estrellas", ha relatado. Según el edil de Turismo, "hay otro hotel que ya ha pedido licencia y desde el Ayuntamiento nosotros también estamos trabajando para mejorar en todos los espacios públicos". Por otro lado, el edil de CC, socio de gobierno del PP en Tías, ha adelantado también que el pleno ordinario de enero será convocado previsiblemente a finales de este mes, justo después de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR. "Los Presupuestos deben ir a pleno a finales de enero, pero el grupo de gobierno ya los tiene listos", ha señalado. Sobre las nuevas cuentas municipales, Amado Vizcaíno ha indicado que "son unos buenos presupuestos" y ha contestado a las críticas del PSOE advirtiendo de que "no es nada del otro mundo que el presupuesto se apruebe en enero en lugar de en diciembre". Como responsable de Turismo, Vizcaíno se desplazará precisamente a FITUR. "Las agendas están bastante apretadas y por este motivo se ha aplazado el pleno de los presupuestos para posiblemente el 23 o el 24 de enero". Versión imprimir



