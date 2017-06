Sección > Lanzarote



El portavoz municipal de CC, que esgrime que dedica mucho tiempo a su actividad en el Ayuntamiento, propone con la renovación del Comité Local la vuelta de algunos militantes nacionalistas como Pedro Calero "que nunca fueron expulsados"



Amado Vizcaíno asegura que preferiría no ser el próximo secretario general de CC en Tías

Crónicas · 13 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El primer teniente de alcalde y concejal de Turismo y Cultura en el Ayuntamiento de Tías, Amado Vizcaíno, asegura que preferiría no ser el próximo secretario general de Coalición Canaria (CC) en Tías tras la renovación del Comité Local que los nacionalistas prevén para principios del próximo mes de julio. Así lo ha manifestado este martes el portavoz municipal de CC en Crónicas Radio-Cope Lanzarote, en una intervención en la que Vizcaíno ha tratado de descartar así asumir tareas orgánicas de cara a la próxima renovación de este Comité Local en Tías. El teniente de alcalde en Tías ha esgrimido que actualmente debe dedicar mucho tiempo a su actividad como concejal del Gobierno en el Ayuntamiento. "La verdad es que tengo bastante trabajo con lo que hago diariamente y si alguien diera el paso, me gustaría que fuera otro, puesto que así tendríamos más presencia y de otras personas en equipo. Tampoco habría duplicidad de cargos pues yo ya estoy en la Ejecutiva insular de Coalición Canaria, soy cargo orgánico en Tías y otro cargo más ya sería acumular cargos por acumular pues al final uno no podría atenderlos todos", ha señalado el edil de CC en declaraciones al programa ’A buena hora’. "Todavía estamos pendientes de si seré yo quien dé el paso, por ser un poco la imagen de CC en Tías, o si finalmente es otra persona. El Comité elegirá finalmente, claro, y al fin y al cabo lo que importan no son las personas, sino el equipo", ha explicado. Respecto a la Asamblea que servirá para renovar el Comité Local de CC en Tías, que será el tercero en actualizarse tras los de Arrecife y Teguise, Vizcaíno ha indicado que "queríamos celebrarla en la primera semana de julio, pero este sábado vamos a tener una reunión" Además, ha propuesto que, con la inminente renovación del Comité Local de CC en Tías, puedan regresar algunos militantes nacionalistas como Pedro Calero, quien ocupara en pasadas legislaturas el cargo de único concejal de CC en este Ayuntamiento. "Hay mucha gente a la que se le ha llamado después de que se les haya aclarado que desde Coalición Canaria en ningún momento se expulsó a nadie". De esta forma, ha referido el edil nacionalista respecto a la anterior gestora que ha dirigido hasta ahora el partido en Tías, "se prevé que acudirá bastante gente y que el trabajo del Comité Local se normalice". Versión imprimir



