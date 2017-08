Sección > Canarias



“Se oculta la peligrosidad de un mar contaminado por cianobacterias tóxicas para no afectar a los negocios de unos pocos, poniendo en riesgo la salud de miles de personas”, denuncian desde ANC



Alternativa Nacionalista Canaria considera “escandaloso” que no se informara sobre la peligrosidad de las “microalgas”

Crónicas · 28 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más Alternativa Nacionalista Canaria (ANC) considera “escandaloso” que no se informara de forma adecuada a la opinión pública sobre la peligrosidad de las denominadas “microalgas”. Para la organización soberanista, no queda “ninguna duda” de que el Gobierno canario “ocultó” información sobre la toxicidad de las colonias de Trichodesmium erythraeum. El Gobierno de Canarias, según aseveran desde ANC este lunes en un comunicado, “ha privilegiado los beneficios de una minoría dedicada a expoliar el territorio, frente a la salud de las personas”. La publicación de un informe del Banco Español de Algas sobre una analítica realizada en aguas de El Hierro, en el que se advierte de la peligrosidad de las cianobacterias y se las relaciona con enfermedades respiratorias, patologías cutáneas y tumores primarios de hígado, “confirma que al presidente Fernando Clavijo y a su consejero de sanidad, José Manuel Baltar, no les cuesta absolutamente nada jugar con la salud de todo un pueblo y de todos aquellos que visitan las Islas”. Para Alternativa Nacionalista Canaria, a pesar del último informe de un científico que asegura que las microalgas no tienen relación alguna con los tumores, "queda demostrado que los intereses de la industria turística -vinculada al saqueo del territorio, la sobreexplotación de los recursos naturales, como el agua, y la explotación laboral de mano de obra barata- está detrás de ese llamado al silencio de Clavijo y de la desinformación”. En este sentido, sostienen que “se oculta la peligrosidad de un mar contaminado por cianobacterias tóxicas para no afectar a los negocios de unos pocos, poniendo en riesgo la salud de miles de personas”. Finalmente, para ANC "no queda ninguna duda de que en un país civilizado“Cavijo y su Ejecutivo se verían obligados a dimitir”, pero -por el contrario- “la excepcionalidad política que se vive en Canaria los mantendrá en el poder, puesto que el actual gobierno de las Islas se sustenta en dinámicas que van más allá de los procesos electorales”. La única esperanza que quedaría para la izquierda nacionalista es “la movilización masiva del pueblo canario, la vuelta a las calles”. Versión imprimir



