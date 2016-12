Sección > Lanzarote



El concejal del PSOE en San Bartolomé considera que con la ruptura del pacto en Canarias "Fernando Clavijo ha tomado la peor decisión que podía adoptar"



Alexis Tejera refrenda que el PSOE tratará de mantener la estabilidad en las instituciones de Lanzarote

"No han estado a la altura ni unos ni otros, pero espero que solo se haya roto el Gobierno, pero no el pacto", manifiesta el edil socialista Crónicas · 26 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más El concejal del Partido Socialista (PSOE) en San Bartolomé y miembros del Comité Local del PSOE en esta localidad, Alexis Tejera, ha refrendado este lunes que en su formación política están dispuestos a tratar de mantener la estabilidad en las instituciones de Lanzarote, a pesar de la ruptura del pacto de gobierno en el Gobierno de Canarias entre nacionalistas y socialistas, decretada desde el pasado viernes tras el cese de los cuatro consejeros del PSOE por parte del presidente regional, Fernando Clavijo. Tejera ha afirmado este lunes en el informativo ’Mediodía Lanzarote’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote que considera que con la ruptura del pacto en Canarias "Fernando Clavijo ha tomado la peor decisión que podía adoptar". "Yo nunca he creído en los pactos en cascada ya que pienso que cada realidad insular y local tiene una serie de especificidades a la hora de establecer políticas que beneficien a nuestros vecinos y vecinas, por lo que entiendo que no debe afectar al resto de instituciones", ha manifestado. El pacto se mantiene en Lanzarote El edil del PSOE ha confirmado que a nivel insular "los compañeros del PSOE me han trasladado que se mantiene la gobernabilidad del pacto, que funciona relativamente bien". En cuanto a los acuerdos de gobierno en el ámbito local, Tejera ha opinado que "en San Bartolomé la relación con los compañeros de CC, con la compañera del PIL, y las políticas que estamos llevando a cabo siguen funcionando al cien por cieno". A su juicio, "San Bartolomé avanza a buen paso, lo que es producto del buen entendimiento". Pero el responsable de los Servicios Públicos en este ayuntamiento ha dejado muestras también de desconfianza hacia los nacionalistas. "Desde mi punto de vista no han estado a la altura ni unos ni otros, pero espero que solo se haya roto el Gobierno, pero no el pacto", ha explicado el edil del PSOE, confiando así que "sobre todo Coalición Canaria no caiga a partir de ahora en el error de caer ahora dese la venganza, y que se atenga a negociar aquellas políticas más sensibles en Canarias con los socialistas, que somos especialistas en ese tipo de políticas", ha indicado Tejera, que ha recordado que el PSOE estaba trabajando precisamente en la Ley de Servicios Sociales, "donde se quería garantizar el acceso efectivo a las prestaciones sociales de los ciudadanos de Canarias, al menos hasta ahora, cuando los socialistas hemos estado dentro del Gobierno". Respecto a los posibles acuerdos de gobernabilidad alternativos que sustituyan al actual acuerdo en el Gobierno de Canarias, Alexis Tejera ha dicho que "eso ya se irá viendo", aunque ha reconocido que "es necesario buscar puntos de encuentro y no de separación para no seguir dando la razón a los que desprestigian esto de la política". El concejal del PSOE en San Bartolomé ha advertido de que "antes de mirar cualquier color político de algún partido político, miraría cómo podemos garantizar el bienestar de nuestros vecinos y vecinas, que es nuestra obligación". Versión imprimir



