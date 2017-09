Sección > Lanzarote



El responsable de los Servicios Públicos de San Bartolomé, que pide el mismo trato para el Ayuntamiento presidido por Loli Corujo, aboga por que la ruptura del pacto del Cabildo no provoque una ruptura en cascada. "San Ginés pensó desde el minuto uno que con el PSOE tenía un cheque en blanco", critica



Alexis Tejera asegura que "mientras el PSOE esté en el Gobierno no va a permitir que San Bartolomé siga siendo maltratado"

Cree que si el Consorcio del Agua discrepa con que se cobre el canon urbanístico de los parques eólicos "por solidaridad", también los Centros Turísticos deberían distribuir entre todos los municipios de la Isla la riqueza que deja el turismo Crónicas · 12 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más El responsable de los Servicios Públicos del Ayuntamiento de San Bartolomé, Alexis Tejera, ha advertido este martes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote de que "mientras el PSOE esté en el Gobierno local, no va a permitir que San Bartolomé siga siendo maltratado" por otras instituciones superiores. "Creo que ya está bien de maltrato al municipio de San Bartolomé. Creo que ya toca ser consciente de que hace falta un poco de apoyo y que no nos pongan zancadillas al desarrollo de este municipio. Un vecino de San Bartolomé vale lo mismo que un vecino de cualquier otro municipio de la Isla, y esto lo vamos a defender a capa y espada mientras estemos en el Gobierno", ha manifestado Tejera en Crónicas Radio-Cope Lanzarote. El edil socialista ha respondido así a las críticas que este Ayuntamiento ha recibido por parte del Consorcio insular del Agua en Lanzarote por su "firme intención" de cobrar el canon urbanístico de los parques eólicos, propiedad del Consorcio, que se ubiquen en su suelo municipal. Al hilo de esta última disputa del verano entre la alcaldesa de San Bartolomé, Loli Corujo, y el presidente del Cabildo y del Consorcio, Pedro San Ginés, que ha apelado a la "solidaridad de San Bartolomé con el resto de municipios de la Isla", Alexis Tejera replica que también los Centros Turísticos deberían distribuir entre todos los municipios de la Isla la riqueza que deja el turismo. Cabe destacar que el canon de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo lo reciben exclusivamente de la recaudación por entradas los municipios de Haría, Yaiza y Tinajo. "El turismo llega a San Bartolomé pero se va. Pasa pero de paso porque estamos en medio de la Isla. Es el debate del que ya hablaba Marcial Martín, Loli Corujo y seguimos hablando", ha explicado sobre lo defendido por el anterior y la actual alcaldesa. "Al final muchas de las infraestructuras del municipio y de una zona como Playa Honda, que ha crecido en paralelo a Arrecife, han tenido que ser financiadas casi por completo con recursos propios del Ayuntamiento", ha denunciado Tejera. Aboga por que el pacto continúe en San Bartolomé En otro orden de cosas, Tejera ha abogado claramente por que la ruptura del pacto del Cabildo tras la salida del PSOE no provoque una ruptura en cascada y que pueda afectar al pacto suscritos con las mismas formaciones políticas (CC, PSOE y PIL) en los ayuntamientos de Arrecife y San Bartolomé. "El pacto en el Ayuntamiento de San Bartolomé es un pacto sólido y el respeto que nos tenemos los socios de gobierno es absoluto", ha advertido el edil socialista. "Sobre todo nos tenemos ese respeto porque hemos entendido durante mucho tiempo que la inestabilidad en el municipio no es buena", ha añadido. "El desarrollo y el devenir de este municipio ha cambiado mucho a raíz de que entendiéramos eso, así que no hay en realidad ninguna disputa", ha recalcado. Sobre la ruptura del pacto con CC y el PIL en el Cabildo protagonizada por su organización política, el PSOE de Lanzarote, Alexis Tejera considera que "ha sido una decisión triste y difícil pues la inestabilidad no ayuda a sacar adelante proyectos". Sin embargo, ha defendido la postura del PSOE alegando que "ésta ha sido la única salida que nos ha dejado Coalición Canaria en general, y su presidente, en particular, con asuntos claves como la gestión laboral de los Centros Turísticos y, en mayor medida, la gestión del conflicto que se había generado con la empresa Club Lanzarote", tal y como ha manifestado la propia alcaldesa, Loli Corujo, en su condición como secretaria general del PSOE en la Isla. En este sentido, el concejal socialista entiende que "gobernar en un pacto exige un plus de coordinación, de buena voluntad y de altura de miras que no se ha tenido. Un pacto", ha dicho, "no es un cheque en blanco que se le da a quien presida, pero considero que así lo ha entendido el presidente del Cabildo desde el minuto uno". El PSOE pone la pelota en el tejado de CC Aparte de defender la continuidad del pacto de gobierno en San Bartolomé, Tejera ha abogado asimismo por que ahora sea Coalición Canaria la que "tenga que conformar una nueva mayoría". "Lo que le toca al PSOE ahora es liderar la oposición y esperar a que CC configure una mayoría suficiente para sacar los temas más importantes adelante", ha explicado, tras insistir en que "el PSOE estará y votará de forma responsable en los distintos plenos. Estaremos apoyando las distintas decisiones que beneficien a la isla de Lanzarote y a sus ciudadanos", ha concluido. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Por favor, deje este campo vacío :

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :