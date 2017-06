Sección > Canarias



Air Europa anuncia que ofrecerá 1,6 millones de plazas y creará 400 empleos en Canarias. La compañía ha trasladado estos datos al presidente del Gobierno de Canarias, quien ha celebrado la entrada de un competidor en vuelos interinsulares para que los precios de los billetes bajen aún más



Volar entre islas podrá costar cinco euros en un billete de ida

El director comercial de CanaryFly asegura que esta será la tarifa más económica de su compañía por lo que "habrá pocas excusas para viajar" Crónicas / Agencias · 21 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ha dicho este miércoles que las compañías aéreas prevén que con el incremento de la bonificación al transporte para los residentes se produzca un aumento superior a los dos millones de pasajeros en el transporte aéreo entre las islas. De hecho CanaryFly asegura que la tarifa más económica de su compañía será de cinco euros en un vuelo de ida. En cuanto al transporte marítimo la previsión es que la cifra de usuarios residentes en Canarias aumente los fines de semana, ha señalado Fernando Clavijo tras reunirse con los operadores que cubren las rutas aéreas y marítimas interinsulares para tratar sobre el incremento de la bonificación para los residentes hasta el 75 %. La aplicación del aumento de la bonificación del 50 al 75%, que es consecuencia de un acuerdo del PP con Nueva Canarias (NC), se producirá en los primeros días del mes próximo y, para ello, primero deberá aprobarse el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017. Fernando Clavijo ha comentado que, además, es preciso realizar modificaciones en el programa de reservas Amadeus, por lo que la semana próxima el vicepresidente y consejero de Transportes, Pablo Rodríguez, que este miércoles ha participado en el encuentro, se reunirá en Madrid con representantes de las empresas y de Aviación Civil. El presidente canario ha pedido "comprensión" a los ciudadanos y "claridad" a Aviación Civil, y ha agregado que se intenta que las mejoras en el programa informático Amadeus finalicen a principios de julio. Fernando Clavijo ha explicado asimismo que la intención es que el incremento del descuento se "ancle" en la ley del Régimen Económico y Fiscal (REF), en el que la bonificación figura al 50%, para que la reducción de precio no sea algo coyuntural. El incremento de la bonificación en el transporte interinsular permitirá "muchas más" frecuencias diarias, así como ampliaciones de horarios y de plazas a un precio inferior al actual, lo cual es "una buena noticia" para un territorio fragmentado como el canario, ha señalado el presidente. La conectividad "mejorará muchísimo" y habrá ventajas tanto para las empresas como para las familias y el sector turístico, lo cual "siempre es buena noticia", ha agregado Fernando Clavijo. El presidente ha reconocido que la puesta en marcha del incremento de la bonificación tiene cierta complejidad, ya que afecta a "muchas casuísticas", y así afecta a personas que han comprado los billetes para el verano y se preguntarán qué ocurre ahora, pues el descuento se aplica en la fecha de la adquisición. En un caso como ese habrá que establecer si se puede cancelar ese billete y garantizar a esa persona que tendrá plaza con la nueva compra. También hay que tener en cuenta que en el caso de El Hierro el descuento es del 50 por ciento por parte del Estado pero se le añade un 25 por ciento del ejecutivo canario, y otra casuística afecta a familias numerosas, por lo que antes de aplicar el descuento nuevo tendrá lugar la reunión de la semana próxima. Fernando Clavijo se ha referido además a las tarifas, y ha apuntado que la entrada de nuevos operadores como AirEuropa y CanaryFly, hará previsiblemente que se produzca una bajada de precios, que, ha recordado establece el Ministerio de Hacienda. De todos modoso el Gobierno de Canarias hará un seguimiento a las tarifas, ha asegurado el presidente. En cuanto al aumento a la previsión de aumento de usuarios, Fernando Clavijo ha comentado que Binter habla de un incremento de 80 vuelos diarios y CanaryFlya que pasará de 28 a 40, con lo que la primera de las compañías citadas prevé captar en torno a un millón y medio de pasajeros y la segunda unos 600.000. Uno de los inconvenientes que pueden producirse con el aumento de pasajeros es que en algunos momentos de horario punta se produzca saturación en algún aeropuerto, de forma que no "cabrán" los aviones y por ello tal vez sea preciso realizar obras en algunos aeródromos, ha reconocido el presidente. El director comercial de CanaryFly, Carli Monzón, ha comentado que con sus nuevas tarifas habrá "pocas excusas" para no volar entre las islas. Además, ha añadido que su empresa tiene unas diez mil plazas al mes por diez euros, que con el nuevo descuento pasarán a costar cinco euros. En la reunión también han participado representantes de Binter, Globalia, Fred Olsen y Naviera Armas. Air Europa anuncia que ofrecerá 1,6 millones de plazas y creará 400 empleos en Canarias La próxima entrada de Air Europa Express en el mercado canario del transporte aéreo interinsular permitirá, al final de las tres fases en que se divide su implantación en la islas, ofrecer 1,6 millones de plazas en cinco aviones, más uno de reserva, y la creación de 400 empleos directos. Los directivos de Air Europa Express han trasladado este pasado martes estos datos al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en un encuentro recogido por varias agencias como Europa Press y en el que el jefe del Ejecutivo les ha comunicado su convicción de que su decisión "es una apuesta segura". Este encuentro de Clavijo con los representantes de Air Europa precede a la reunión que mantendrá este miércoles el presidente con directivos de todas las compañías aéreas y marítimas para analizar los detalles de la implantación del nuevo descuento en los billetes para los residentes canarios, una bonificación que pasará del 50% al 75% de la tarifa en cuanto entren en vigor los presupuestos del Estado. Los representantes de Air Europa Express no han querido hablar con los periodistas tras su entrevista con el presidente, pero Clavijo se ha congratulado de la entrada de un competidor en los vuelos interinsulares, generando una competencia que unida a la bonificación del 75% hará que los precios bajen aún más. Este abaratamiento del transporte va a incidir en un aumento de la movilidad interior, "desde estudiantes hasta familiares, pasando por pequeños empresarios" que quizás se puedan plantear ahora abrir delegaciones en otras islas, se congratuló Clavijo. El aumento de frecuencias y de aviones facilitará también a los turistas visitar más de una isla, agregó el presidente. "Se rompe el monopolio de Binter, ahora la población crece, hay mucha mas movilidad y demanda y el mercado es atractivo para otras compañías", comentó. Clavijo señaló que aunque Air Europa no operará con La Gomera, "todo se andará", porque una vez que estén los aviones en Canarias y a la vista de cómo vaya evolucionando la implantación de la compañía, "puede haber posibilidades". La entrada de Air Europa Express en el mercado interinsular canario se producirá en tres fases, la primera a partir del 30 de octubre, la segunda en marzo de 2018 y la última en otoño del mismo año, con un aumento progresivo de frecuencias y rutas hasta ofrecer una treintena de servicios diarios. En la primera fase, Air Europa unirá Gran Canaria con Tenerife Norte, Fuerteventura y Lanzarote. Habrá siete vuelos de ida y vuelta diarios entre Gran Canaria y Tenerife Norte de lunes a viernes, cinco los sábados y seis los domingos. Entre Gran Canaria y Fuerteventura habrá tres vuelos de lunes a viernes y dos en fin de semana, los mismos que ofrecerá en la conexión con Lanzarote, a excepción de los domingos que, en esta ruta, serán tres. En la segunda fase, se aumentarán las frecuencias de estas rutas y se sumará otra entre Tenerife Norte y La Palma. En octubre de 2018 y abrirán las rutas entre Tenerife y las islas de Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro para completar el plan de despliegue de la compañía.



