Sección > La madriguera







Ahora resulta que el bueno era Neymar

Andrés Chaves · 23 de agosto de 2017

Es sabido que el Barça parece ahora una charanga. Y yo creo que el bueno era Neymar. Messi, sin Neymar, no es casi nada. Irá a menos. Un jugador solo no puede sostener a un equipo, por muy bueno que sea. El Barcelona camina proa al marisco y se va a gastar más de lo que le dejó Neymar en pagarle a su papá y en hacer los fichajes que tienen que venir. Esto del fútbol se ha puesto por las nubes. Si ustedes quieren tener una buena información de lo que pasa en el mundo del balompié nacional e internacional hay en nuestro país dos programas claves: uno en la COPE, Tiempo de juego; y otro en Atresmedia, en su canal Mega, El Chiringuito. En el primero, las estrellas son Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama, con un equipo del diez, en todas las especialidades. En el segundo, Pedrerol y su extraordinario elenco. Esta va a ser una temporada extraordinaria, animada por un gran Real Madrid, que ya es líder en la primera jornada de Liga, sin Cristiano, por cierto, que todavía tendrá que esperar tres semanas antes de jugar su siguiente partido oficial. Un castigo excesivo el del portugués. No sé por qué me ha dado hoy por hablar de fútbol, cuando lo que quería contarles es que en este mundo de hoy nada pasa desapercibido a los videos obtenidos con los teléfonos móviles. La prueba la tenemos en los recientes sucesos de Barcelona. No se ha escapado nada a las redes sociales y a los periódicos digitales. Desde luego, nos encontramos en una nueva era de la comunicación. Lo que yo estudié ya no sirve para nada. Me he convertido en un periodista de secano, con poca experiencia en nuevas tecnologías. Ay.



