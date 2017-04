Sección > Canarias



La presidenta del PP en Fuerteventura y parlamentaria regional majorera, que recuerda que "el Hospital de Fuerteventura lleva 16 construyéndose", convenida de que el PP saldrá reforzado de su Congreso regional en Canarias, en el que pide "una renovación pero con cabeza"



Águeda Montelongo avisa que el PP fiscalizará la gestión del nuevo consejero de Sanidad y critica la falta de cintura de CC y PSOE para negociar los fondos del FDCAN

Advierte de la necesidad de que la gestión del Gobierno de Canarias permita la ejecución efectiva de las partidas del FDAN y espera que el PP "esté a la altura" de la actual situación de minoría del Gobierno de Canarias y no haya "un reparto de cromos" Crónicas · 5 de enero de 2017

Compartir | | Aun más La presidenta del Partido Popular (PP) en Fuerteventura y parlamentaria regional por la Isla majorera, Águeda Montelongo, avisa que su partido fiscalizará la gestión del nuevo consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, un hombre muy vinculado con el sector ya que hasta ahora era director gerente de Hospitales San Roque, y cuya principal misión será acabar con las listas de espera. "Lo importante es que la Sanidad canaria tenga dinero, lo que esperamos a través de los fondos del FDCAN como de la importante inyección económica de 400 millones de euros que se anuncian que van a venir, con lo que ahora solo necesitamos un profesional que sepa gestionar los recursos y que los reparta con igualdad entre las islas", ha afirmado Montelongo en el programa ’A buena hora’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote. En este sentido, ha dejado claro que "tendremos que recordarle al señor Baltar

que el Hospital de Fuerteventura lleva 16 construyéndose y que sigue sin terminarse". La minoría de Clavijo y la "altura de miras" del PP Montelongo, además, ha criticado la falta de cintura que bajo su perspectiva han tenido Coalición Canaria (CC) y el Partido Socialista (PSOE) para negociar los Fondos de Desarrollo de Canarias, FDCAN y ha advertido de la necesidad de que la gestión del Gobierno de Canarias permita la ejecución real y efectiva de las partidas. "Creo que la política es algo más, que no siempre se tiene la razón y que aquí hay que hablar y dialogar. Seguro que en el FDCAN había aspectos que no a todos nos gustaban, como es el caso del PP, pero creo que ni CC ni PSOE debían haber dado un puñetazo encima la mesa, sino haber negociado", ha manifestado Montelongo. La diputada del PP canario ha criticado también "lo precipitado de la salida que CC ha dado a la crisis del Consejo de Gobierno en Canarias". Advierte, de hecho, de que espera que el PP esté a la altura de la actual situación de minoría del Gobierno de Canarias. "Lo que espero de mi partido es que sigamos siendo consecuentes con lo que hemos defendido para Canarias y que pongamos por delante siempre los intereses de los canarios y de los ciudadanos en mi caso de Fuerteventura. Espero", ha añadido, "que no sea un reparto de cromos, sino que de verdad tengamos en cuenta que hemos empezado un nuevo ciclo y ojalá tengamos todos la altura de miras suficiente". En versión de la parlamentaria del PP, "lo deseable es que no haya esta inestabilidad y estos vaivenes, que hacen que la gente esté enfadada y con razón". Además, Montelongo ha advertido de la necesidad de que la gestión del Gobierno de Canarias permita la ejecución efectiva de las partidas y avisa de que el PP fiscalizará el trabajo del nuevo consejero de Sanidad con Fuerteventura. "Yo solo espero", ha dicho, "que estos fondos se gestionen bien y que no tengamos que lamentar a finales de 2017 que los cabildos, especialmente el de Fuerteventura, que es el que más me importa, y el de Lanzarote, por cercanía, no han sido capaces de ejecutarlos". "No solamente hay que tener dinero, sino mejor gestión, que es lo que siempre reclamamos; tendremos que estar vigilantes", ha dicho," para esto sea así". Renovación y congresos orgánicos en el PP de Canarias Por otra parte, la presidenta del PP en Fuerteventura y parlamentaria regional majorera se ha mostrado muy convenida de que el PP saldrá reforzado de su Congreso regional en Canarias, a cuya Presidencia optan el actual presidente, Asier Antona, y la actual portavoz adjunta del PP en el Parlamento, Cristina Tavío, en el que pide "una renovación pero con cabeza". "El PP canario es un partido muy renovado, de hecho, aquí estamos Ástrid Pérez o yo misma, jóvenes pero llevando toda la responsabilidad de un partido", ha indicado. Montelongo ha reivindicado "una regeneración y renovación" en el PP canario "pero con cabeza". "No podemos apostar por lo nuevo pero sin que venga con el curso aprendido, y por eso reivindico que haya experiencia de todas las personas que tienen riqueza de conocimiento dentro de mi partido, mezclada con las personas nuevas que aporten ilusión y ganas", ha expuesto. "Lo bueno", ha apostillado, "es que haya más de un candidato y pluralidad en las propuestas del PP canario". Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Por favor, deje este campo vacío :

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :