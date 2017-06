Sección > Sociedad



La jueza del Juzgado de lo Penal 2 de Arrecife entiende que la marihuana incautada era para uso terapéutico



Absueltas dos personas en Fuerteventura tras utilizar 22 kilos de marihuana "para el dolor crónico"

Crónicas · 7 de junio de 2017

El juzgado de lo Penal 2 de Arrecife, con sede desplazada en Puerto del Rosario,

Fuerteventura, ha absuelto a dos personas de nacionalidad italiana de un delito contra la salud pública al entender la juez que la droga incautada en sus domicilios —unos 22,5 kilogramos de marihuana y 91 gramos de hachís— era utilizada de forma terapéutica. Según informa el estudio jurídico Brotsanbert, en el caso de uno de ellos, se trata de una persona con movilidad reducida que tenía prescrito el uso medicinal de cannabis en Italia y el sistema sanitario público de dicho país estaba incluso obligado a facilitarle el tratamiento. No obstante, el alto coste de éste y las condiciones climatológicas de Canarias, más propicias para el cultivo de la marihuana y más beneficiosas para sus problemas de salud, le decidieron a trasladarse a las islas. El varón consumía la cannabis para mitigar el dolor crónico que sufría en las cervicales, dorsales y en una rodilla como consecuencia de un accidente de tráfico que sufrió y por el que recibió una indemnización. Además, también la utilizaba para combatir una dolencia cardiaca que padece, ya que no puede llevar el tratamiento tradicional de sintrom, debido a las náuseas que le produce. Para los abogados de la defensa Héctor Brotons Albert y Alejandro Amorós Sánchez esta sentencia, ya firme, "constituye el mayor acopio de esta sustancia declarado no delictivo hasta ahora en España". En este sentido, el paciente de nacionalidad italiana, y un compatriota, se enfrentaban a una petición de pena de la Fiscalía de cuatro años y tres meses de prisión y a multas de 102.000 euros por un delito contra la salud pública, precisa el fallo. Finalmente, el estudio jurídico consideró que "el fallo será de una gran ayuda sobre todo para usuarios por motivos terapéuticos, pues abre la puerta a que puedan cultivar la cantidad que realmente necesiten, y no como hasta ahora, con acopios menores de los precisados para evitar tener problemas con la Justicia". Versión imprimir



