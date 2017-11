Sección > Sociedad



Fundada en 1994, trabaja en beneficio de las personas afectadas por esclerosis múltiple o enfermedades afines



ADEM, única asociación madrileña nominada a los premios pacientes 2017

David Fernández Rey · 17 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más La Asociación de Esclerosis Múltiple de Madrid (ADEM), que cada día atiende a más de 500 pacientes que sufren esta enfermedad, ha sido nominada a los premios pacientes 2017 con la candidatura “Tratamientos Especializados Josefina Alarcón” con la que buscan llegar al máximo público posible para así optar a uno de los tres premios que en esta ocasión se entregan al proyecto más innovador. Este servicio tiene como fin ofrecer un tratamiento especializado integral y continuado que frene la progresión de la Esclerosis Múltiple y proporcione al afectado el mayor grado posible de autonomía, mejorando su calidad de vida. El abordaje de intervención no puede ser aislado en los aspectos físicos, si no que se requiere una intervención global y coordinada sobre aspectos emocionales, sociales y funcionales, que ayuden a prevenir el deterioro funcional y el riesgo de empeoramiento. Unos galardones que tienen el objetivo de reconocer las actividades y proyectos puestos en marcha por asociaciones de pacientes y otras instituciones públicas o privadas y orientados a ofrecer servicios de calidad a pacientes, personas con discapacidad, familiares y cuidadores; con especial atención a las iniciativas vinculadas a la innovación en el ámbito de las nuevas tecnologías y herramientas de comunicación. Estos premios se distribuyen en dos categorías: la primera, pacientes, está dirigida a entidades representativas de los pacientes, personas con discapacidad, familiares y cuidadores, y en ella se premiarán con 3.000 euros y una estatuilla conmemorativa las mejores iniciativas y proyectos y la segunda categoría, denominada Sociedad, supone el reconocimiento, a través de una estatuilla conmemorativa, de aquellas instituciones públicas o privadas que hayan llevado a cabo iniciativas o proyectos de servicio a pacientes, personas con discapacidad, cuidadores o familiares. Cabe destacar que Adem, fundada en 1994, trabaja en beneficio de las personas afectadas por Esclerosis Múltiple o enfermedades afines. Desde entonces no ha parado de crecer hasta la actualidad dejando en su trayectoria exitosos logros impensables en aquel tiempo. En el año 2000 crearon el primer centro de día para afectados de esta enfermedad; en el año 2002 procedieron también a la creación del Servicio de Rehabilitación a Domicilio. Además, han tenido reconocimientos de industrias privadas como los obtenidos en el año 2005, el Premio FarmaIndustira, el Servicio al Paciente y en el año 2011 se hicieron con dos prestigiosos reconocimientos como Premio COCAM a la Mejor Labor Social 2011 y además el Trofeo Solidario Peugeot. Sin duda, estamos ante una fantástica trayectoria para luchar contra la esclerosis múltiple, que es una enfermedad neurodegenerativa de causa desconocida, no contagiosa ni hereditaria que puede generar un alto grado de discapacidad y/o dependencia en la persona afectada, así como problemáticas asociadas. Estadísticamente se puede indicar que se diagnostica en adultos jóvenes, en pleno desarrollo de formación, laboral, personal y social afectando en mayor medida a las mujeres. Te animamos a participar en esta votación, entrando en el siguiente enlace:

