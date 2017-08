Sección > Sociedad



El FMVL se desarrollará del 3 al 21 de octubre en Lanzarote y tendrá como escenarios el Auditorio de Jameos del Agua, la Cueva de Los Verdes, el CIC ’El Almacén’ y el Convento de Santo Domingo



A la venta las entradas para los conciertos, espectáculos de danza, talleres y proyecciones cinematográficas del ’14º Festival de Música Visual de Lanzarote’

Las localidades para los conciertos podrán adquirirse en entrees.es y presencialmente en el Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote a un precio de entre 15 y 35 euros, según el espectáculo Crónicas · 24 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más Dossier del Festival de Música Visual de Lanzarote (FMVL). Las entradas para asistir a los conciertos y actividades paralelas de la programación prevista para la decimocuarta edición del Festival de Música Visual de Lanzarote (FMVL), uno de los eventos más esperados y demandados por residentes y turistas que regresa a los escenarios de la isla después de 15 años de pausa, se encuentran ya a la venta en la plataforma online https://entrees.es/ y en las oficinas del Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote (avenida Fred Olsen, s/n, en Arrecife), en horario de lunes a viernes de 9:00h y las 14:00 horas. Desde la Consejería de Cultura del Cabildo explican este jueves en nota de prensa que también se podrán adquirir desde una hora antes del espectáculo en las taquillas de los diferentes emplazamientos donde se celebrarán las actividades y eventos culturales programados (según aforo disponible). El FMVL, organizado por el Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote, bajo la dirección del artista multidisciplinar Ildefonso Aguilar, se desarrollará del 3 al 21 de octubre en la isla de Lanzarote y tendrá como escenarios el Auditorio de Jameos del Agua, la Cueva de Los Verdes, el Centro de Innovación Cultural ’El Almacén’ y el Convento de Santo Domingo, en Teguise. El programa incluye los conciertos de Tord Gustavsen (7 de octubre); Anja Lechner y François Couturier (11 de octubre); la Camerata Lacunensis con la Orquesta de Cuerdas del Conservatorio de Música de Canarias (12 de octubre); Nils Peter Molvaer Group (14 de octubre); Landscape Project (20 de octubre); y Jóhann Jóhannsson (21 de octubre). Además, el Festival contempla un extenso programa de actividades paralelas con varias proyecciones cinematográficas –The Lost Paradise, de Günter Atteln y Sound and silence, travel with Manfred Eicher, de Peter Guyer y Norbert Wiedmer–, espectáculos de danza contemporánea –con Chey Jurado y con Carmen Werner– exposiciones y talleres infantiles, entre otras, que se celebrarán en el CIC El Almacén. Las entradas de los conciertos oscilan entre los 15 y los 35 euros, según grupo musical, y entre 3 y 5 euros para las proyecciones cinematográficas, danza y otros. Toda la programación completa puede consultarse en https://festivaldemusicavisualdelanzarote.com/ o http://culturalanzarote.com/ y seguir igualmente su actualidad en las diferentes redes sociales www.facebook.com/festivaldemusicavisualdelanzarote, twitter/@musicavisualanz e instagram/ ’festivalmusicavisuallanzarote’. El FMVL está organizado por el Cabildo de Lanzarote, a través de Cultura Lanzarote que coordina el consejero Óscar Pérez. Cuenta con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, a través de PROMOTUR (Islas Canarias, Latitud de vida), y de los Centros de Arte, Cultura y Turismo. En esta edición colabora también el Ayuntamiento de Teguise. PROGRAMA DE LA XIV EDICIÓN DEL FESTIVAL DE MÚSICA VISUAL DE LANZAROTE CONCIERTOS TORD GUSTAVSEN

7 de octubre. Jameos del Agua, 21:00 h.

Entrada: 20€

Música que canta, suave y robusta a la vez. Composiciones líricas, inmediatamente memorables, canciones de frescura atractiva y de sofisticadas melodías. El trabajo de Tord Gustavsen se halla en la búsqueda constante de la belleza honesta, de la elegancia y de la intensidad emocional. ANJA LECHNER y FRANÇOIS COUTURIER

Moderato Cantabile, obras de Komitas, Gurdjieff y Mompou

11 de octubre. Jameos del Agua, 21:00 h.

Entrada: 20€

La afinidad musical entre Anja Lechner y François Couturier ha sido evidente en sus conciertos y grabaciones con el Cuarteto Tarkovsky. Con este nuevo dúo, la violonchelista alemana y el pianista francés atraviesan un arco musical aún más amplio, tocando piezas de G.I. Gurdjieff, Federico Mompou, Komitas y Anouar Brahem, impregnando este trabajo con un cierto toque tradicional y también místico al que se le suman las propias composiciones de Couturier, en las que hacen más acto de presencia los espacios para la improvisación. Moderato Cantabile es un hermosísimo trabajo de una gran sensibilidad que se torna en un fascinante viaje a Oriente lleno de añoranza y melancolía. CAMERATA LACUNENSIS

Y ORQUESTA DE CUERDAS DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE CANARIAS

Gloria Patri (selección), de Urmas Sisask / Stabat Mater, de Arvo Pärt

12 de octubre. Convento de Santo Domingo, Teguise, 20:00 h.

Entrada: 20€

Fundada en 1993 en el seno de la Universidad de la Laguna, este coro ha acumulado a lo largo de su trayectoria más de 30 premios nacionales e internacionales, y es aclamada no sólo por su trabajo técnico e interpretativo, sino por su enorme versatilidad y, muy especialmente, por la emotividad y el don especial para transmitir sentimientos y conmover a los públicos más diversos. En esta ocasión viene acompaña por la Orquesta de Cuerdas del Conservatorio Superior de Música de Canarias. NILS PETTER MOLVÆR GROUP

14 de octubre. Jameos del Agua, 21:00 h.

Entrada: 25€

Desde que, hace más de treinta años, el trompetista noruego Nils Petter Molvær destacara como excepcional improvisador con su debut en ECM Records como integrante de la banda Masquarelo (1985), se ha convertido es uno de los músicos más inquietos e innovadores dentro de la escena instrumental contemporánea. Sus comienzos, en compañía de leyendas del jazz nórdico, llevaron a Molvær a un continuo proceso de fomento de su sensibilidad musical mediante de ritmos electrónicos, samplers, bucles y efectos sutiles, mezclando el jazz con estilos más desafiantes consiguiendo nuevas atmósferas sonoras.

Con este nuevo cuarteto, Molvær continúa experimentando con matices tonales, sonoridades y efectos, consiguiendo una colección equilibrada de influencias globales, minimalismo, ruido y una sólida sensibilidad jazzística. LANDSCAPE PROJECT

20 de octubre. Cueva de los Verdes, 21:00 h.

Entrada: 15€

Músicos con una amplia trayectoria individual procedentes de Lanzarote y Tenerife conforman LANDSCAPE PROJECT, una aventura sonora de reciente creación en la que, tomando el paisaje de Lanzarote como punto de partida, se unen para abordar el sonido sin ataduras y al margen de cualquier clasificación posible. LANDSCAPE PROJECT son Samuel Aguilar, Fabiola Socas, Miguel Jaubert y Alejandro Aguilar. JÓHANN JÓHANNSSON

21 de octubre. Jameos del Agua, 21:00 h.

Entrada: 35€

La música del compositor y productor islandés Jóhann Jóhannsson basándose en el minimalismo mezcla, de manera única, la electrónica y la orquestación clásica sin asentarse en ningún género predefinido. Conocido sobre todo por la composición de destacadas bandas sonoras para películas, como La Teoría del Todo, con la que obtuvo un Globo de Oro, sus obras destacan por la textura del sonido y por las formas mínimas, tanto en sus trabajos en solitario como en los proyectos colaborativos para medios tan diversos como el teatro, la danza y el cine. EXPOSICIÓN HISTORIA DE UN FESTIVAL CIC El Almacén Del 3 y al 21 de octubre. Inauguración el 3 de octubre a las 20:30h. El intenso recorrido del Festival entre 1989 y 2002, unido a la larga ausencia entre 2002 y 2017, justifican la necesidad de articular un proyecto expositivo que tiene como objetivo prioritario el intentar acercar a la ciudadanía un evento cultural excepcional como éste, en el que se integran propuestas de música de vanguardia con diferentes lenguajes artísticos, en completa armonía con las especiales características y singularidades de los espacios escénicos naturales de Lanzarote. Se trata, de definitiva, de un acercamiento didáctico e ilustrado en el que se busca no sólo dar a conocer el festival y hablar de su significado, sino también ponerlo en valor como uno de los referentes musicales más singulares y extraordinarios en su ámbito. CINE

THE LOST PARADISE, de Günter Atteln

CIC El Almacén

4 y 12 de octubre a las 21:00 h.

Entrada: 3€

Arvo Pärt es uno de los compositores contemporáneos más reconocido en el mundo. Y, sin embargo, rara vez se aventura a salir en público. Prefiere guardar silencio sobre su música y genera con ello, quizá involuntariamente, la impresión de un ser solitario.

En The Lost Paradise, lo seguimos durante un año en su Estonia natal, en sus viajes a Japón y el Vaticano y nos describe, además, la puesta en marcha de la producción teatral “Adam’s Passion”, una obra teatral musical dirigida por Robert Wilson y realizada en el interior de una antigua fábrica de submarinos en Tallin, en la que destacan tres obras claves de Arvo Pärt.

Describiendo su proceso creativo, la película ofrece una visión inesperada y personal de dos de los creadores más fascinantes de las artes de la escena y de la música. SOUNDS AND SILENCE, TRAVELS WITH MANFRED EICHER, de Peter Guyer y Norbert Wiedmer

CIC El Almacén

5 y 11 de octubre a las 21:00 h.

Entrada: 3€

Película documental, ganadora del Berner Film Prize 2009, que sigue al productor y fundador de ECM Records, Manfred Eicher, a sesiones de grabación, conciertos y festivales alrededor del mundo, en búsqueda de sonidos que van de Gräfelfing a Atenas, de Udine a Carthage, de Tallin a Pernes-les-Fontaines, de Copenhague a Salta. Entre los músicos destacados se encuentran Arvo Pärt, Eleni Karaindrou, Dino Saluzzi, Anja Lechner, Jan Garbarek, Kim Kashkashian, Nik Bärtsch, Gianluigi Trovesi, Anouar Brahem y Marilyn Mazur. DANZA

AGUA, de CHEY JURADO

CIC El Almacén

17 de octubre a las 20:30 h.

Entrada: 5€

Esta pieza describe e interpreta los diferentes estados, formas y texturas por las cuales puede evolucionar el agua (estado sólido, líquido, gaseoso, se moldea, hierve, fluye, golpea, dar vida o, a su vez, quitarla...). Es un extracto de la pieza SENTINEL, en la que se desarrollan los cuatro elementos primarios que forman nuestro entorno (agua, tierra, fuego y aire).

Chey Jurado es un bailarín y coreógrafo pacense que comenzó su carrera de forma autodidacta en estilos urbanos, pero su inquietud por otras disciplinas lo empujaron a conocer y aprender estilos más académicos y contemporáneos, sin dejar de lado el mundo urbano al que pertenecía.

Actualmente es director y coreógrafo de su compañía Senpü. EN BLANCO, de CARMEN WERNER

CIC El Almacén

19 de octubre a las 20:30 h.

Entrada: 5€

Desde que creara en 1987 su propia compañía, Provisional Danza, Carmen Werner ha puesto en escena más de 60 coreografías: trabajos de sala (de pequeño y gran formato, incluida una ópera-danza), trabajos de calle, vídeo-danzas, un cortometraje, colaboraciones para otras compañías, encargos especiales para distintos festivales y teatros, además de impartir clases y talleres coreográficos.

