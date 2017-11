Sección > Sociedad



Compartir | | Aun más El Teatro El Salinero acogerá una de las mejores actuaciones previstas en el 12º Canarias Gospel Festival. Se trata del grupo Spirit of New Orleans Gospel Group, uno de los más prestigiosos del mundo y que está conformado por la unión entre los Joyful Gospel Singers y la solista Charmaine Neville, todos ellos bajo la dirección musical del reconocido pianista Amasa Miller. El Área de Cultura del Cabildo explica en nota informativa que la actuación será el viernes, 1 de diciembre, a las 21.00 horas, en el Teatro El Salinero. Las entradas para ver al Spirit of New Orleans Gospel Group cuestan 20 euros y pueden adquirirse en www.culturalanzarote.com. También pueden comprarse en el área de Cultura del Cabildo de Lanzarote (sede del Cabildo, Avda. Fred Olsen s/n, Arrecife) de 9.00 a 14.00 horas, y en la taquilla del Teatro El Salinero desde una hora antes del comienzo de la función, pero sólo en el caso de que no se hayan agotado previamente. Este concierto está organizado por el Canarias Gospel Festival y el área de Cultura del Cabildo de Lanzarote, que dirige el consejero Óscar Pérez. Colabora el Gobierno de Canarias. La esencia de la música de New Orleans La esencia histórica de la ciudad, el 9th Ward o Distrito 9, es el ámbito donde nacieron física y profesionalmente los componentes de Joyful Gospel Singers y crecer en el 9 te deja marcado para siempre. Será por eso que donde quiera que van llevan consigo la música de su ciudad, su ritmo de second line, su pulsación funky, su sonido R&B, todo lo que define el gospel de New Orleans, Louisiana. La relación de grandes artistas con los que han trabajado los Joyful Gospel Singers es muy extensa e incluye a grandes de la escena como Yolanda Adams, Thelma Houston, Bryan Adams, Earth Wind & Fire, Kirk Franklin o la diva del blues de Nueva Orleans, Marva Wright. La cantante Charmaine Neville es la artista invitada en este New Orleans Gospel Project. El simple hecho de ser la hija de Charles Neville, de los mundialmente aclamados Neville Brothers, hace de Charmaine Neville una de las principales herederas de la rica tradición musical de Nueva Orleans, aunque muy ocupada tratando de poner su propio sello en esa herencia. La unión de los Joyful Gospel Singers, de la voz de Charmaine Neville y del piano y la dirección musical de Amasa Miller hacen de los Spirit of New Orleans Gospel Group una bomba en directo. Sus conciertos en directo son un genuino espectáculo. Pasión, intensidad, entrega, raíces y modernidad a partes iguales. ¡Que no falte nadie! Más información en: www.gospelcanarias.com. Consulta toda la programación cultural del Cabildo de Lanzarote en: www.culturalanzarote.com. Versión imprimir



