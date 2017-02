Sección > Cartas al Director







7.000 personas por una radio-terapia en la Isla

Bruno Perera · 5 de febrero de 2017

Compartir | | Aun más Hoy 04/02/2017 sobre 11.30 am partió desde la Calle Real hasta la puerta del Cabildo de Lanzarote una gran manifestación agrupada por unas 6-7 mil personas que reivindicaron la instalación de una clínica de radio-terapia para los enfermos de la Isla. La multitud de gente que cruzó la Calle Real hacia su destino donde entregaron la reclamación al Cabildo para que la enviara al Gobierno Canario, fue cívica y algo descomunal que ustedes podrán ver en los dos vídeo que les adjunto. También fue bonito ver y agradecer, al batallón de moteros de Lanzarote que como guardas espaldas acompañaron a los manifestantes en la retaguardia. Los manifestantes una vez llegados al Cabildo procedieron a leer un emotivo manifiesto en el que se informó lo difícil que es para los enfermos lanzaroteños viajar una vez cada semana a un isla mayor para recibir radio-terapia, y por ello reclamaron que lo más pronto posible se dote a Lanzarote de una clínica de radio-terapia porque los enfermos que tenemos en la Isla no se merecen el trato desigual que reciben en comparación con los enfermos de las dos islas mayores que poseen centros de radio-terapia cerca de sus respetivos hogares. Los políticos deben tener en cuenta que los enfermos no son los culpables de que la Seguridad Social Española esté funcionando desde hace unos cinco años casi como la de un país tercer mundista con listas de espera de hasta 4 años. La culpa de que la Seguridad Social Española funcione como un ente en bancarrota, se debe a que los partidos políticos que han gobernado a nivel estatal y a nivel autonómico en los últimos 30 años, jamás tuvieron en cuenta que no debían haber llenado el país de inmigrantes sin antes preparar los entes sociales para que pudieran dar servicio a todos los que lo necesitaran. Más bien lo que hicieron todos esos partidos políticos que han gobernado en los últimos 30 años, fue llenar el país de inmigrantes y repartir la oferta de servicios de los centros de ayuda médica y de otros asuntos sociales entre más gente, y que mientras fueron necesitando más capacidad de servicios, se dedicaron a parchear, pero nunca implantaron un servicio completo. De ahí que después de que apareciera la burbuja económica las inversiones disminuyeran, el paro obrero aumentara y los servicios sociales se quedaran raquíticos como estaban antaño sin la ampliación necesaria que ahora está produciendo que las listas de espera en hospitales se hagan interminables como los cuentos de Las Mil y Una Noches. Y el deterioro de la prestación de servicio no sólo ocurre en la Sanidad, igualmente en educación, vía Judicial, policía, etc. El hundimiento y precaridad que padece la Seguridad Social y otros entes sociales, no es culpa de los ciudadanos españoles ni tampoco de los inmigrantes; son los políticos los culpables por no haber planeado un sistema económico y social de acuerdo con las necesidades del pasado de hace unos 5 años y las del futuro, que por su dejadez tan absurda ahora nos tratan como ciudadanos de una nación en vía de desarrollo. (España está gobernada por una banda que se compone en mayoría de políticos panderetas y corruptos). Versión imprimir



