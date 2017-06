Sección > Cartas al Director







“10 años SPEL: productivo recorrido”

Héctor Fernández Manchado · 6 de junio de 2017

Compartir | | Aun más La compleja gestión de un destino turístico se aborda con decisiones como la que supuso la creación de SPEL 10 años atrás, como un elemento articulador de las diferentes posturas intervinientes en la configuración turística de Lanzarote. No en vano, destinos turísticos tan contrastados como Nueva York, Londres, Barcelona o Tenerife, han desarrollado diferentes entes donde aunar los intereses públicos y privados puestos al servicio de la promoción y las políticas que en materia de turismo haya que adoptar. Dicho esto, creo que podemos atribuir la existencia de SPEL durante estos 10 años como un privilegio para Lanzarote y su orientación turística, y la forma más inteligente de abordar los importantes retos que asoman en el más inminente futuro. Esa compleja gestión de Lanzarote como zona receptora de turismo se afronta con mecanismos cohesionadores y creando los foros de discusión donde las pluralidades de visiones sean tenidas en cuenta como partes integrantes del ente abstracto que puede significar un destino turístico. SPEL puede representar ese foro, ente reglado, donde sus estatutos intentaron reflejar la mixta y diversificada configuración de Lanzarote y sus intereses turísticos. Creo que la importancia del recorrido que ha supuesto SPEL está centrada en que Lanzarote, turísticamente, en cuanto a las políticas de promoción y de diseño de producto, está en una mejor posición ante los mercados y sus agentes, ofreciendo una mejor imagen como destino y con una voz unificada y cualificada. La conformación de mesas de trabajo con el sector turístico, como mecánica habitual, ha sido igualmente de gran valor, tanto simbólico como operativo, pues no en vano, las decisiones y los planes de marketing emanan de esas mesas. No menos valioso, es la corresponsabilidad mixta en esas decisiones, así como las correcciones y ajustes que puedan plantearse. En definitiva, SPEL se concibe como un ente dinámico y ágil que persigue ofrecer las mejores respuestas ante los mercados turísticos y se despliega como una gran plataforma sobre la que se asienta la visibilidad de Lanzarote como destino turístico. No menos importante ha sido SPEL como ente aglutinador de acuerdos y alianzas con los principales agentes dinamizadores de la actividad turística de Lanzarote, con los cuales se ha debatido y formalizado múltiples planes de marketing conjunto, que han fortalecido la posición de la Isla en sus estrategias de futuro, además de potenciar la imagen del destino en sus canales e instrumentos de comercialización. Por último, creo justo trasladar un agradecimiento a socios y patrocinadores del proyecto que supone SPEL, por la confianza que han depositado en estos 10 años de recorrido, por cómo su posición ha sido un incentivo para profesionalizar nuestra estructura y por cómo han confiado en nuestro equipo parte de sus intereses empresariales. También a todo el equipo que representa Turismo Lanzarote / SPEL, gracias por su compromiso e ingente trabajo. Y por supuesto, gracias a los responsables políticos que han confiado en mi persona y en el modelo que representa SPEL. Versión imprimir



