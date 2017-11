Sección > Deportes



1.200 corredores de 32 nacionalidades tomarán la salida este sábado en la VII edición de la Haría Extreme Lanzarote

Crónicas · 16 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más Este jueves en la plaza de Haría tuvo lugar la presentación de la VII edición de la Haría Extreme, carrera de montaña que se celebrará este sábado en Lanzarote y que contará con la participación de 1.200 corredores de 32 nacionalidades. En la mesa estuvieron presentes el alcalde de Haría, Marci Acuña, Isaac Castellano, consejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Echedey Eugenio, consejero de Turismo del Cabildo de Lanzarote; Patricia Pérez, consejera de Deportes del Cabildo de Lanzarote, y Fernando González, director de Arista Eventos. Acompañando a los ponentes se encontraban Mario García Luengo, jefe del escuadrón de Vigilancia Aérea número 22, así como representantes de la Guardia Civil de Lanzarote, la Policía Local y Protección Civil de Haría, y miembros de la unidad de la Policía Local de Arrecife. Desde el Gobierno norteño destacan en nota de prensa posterior que esta carrera atrae cada año a miles de corredores por su paisaje, pero también por la belleza del municipio y el encanto de su gente, así lo corrobora el alcalde de Haría, Marci Acuña, quien afirmó que “el municipio de Haría es diferente y por ello la Haría Extreme también lo es. La diferencia no sólo viene marcada por la espectacular orografía de nuestro territorio sino también por el ambiente deportivo y de camaradería que se establece entre los corredores y los cientos de personas que desde primera hora de la mañana salen a la calle a animar a los corredores”. El alcade de Haría, Marci Acuña, tuvo también unas palabras de agradecimiento hacia “el trabajo que realizan los numerosos voluntarios que año tras año colaboran en la prueba, a los cuerpos de seguridad que velan por el buen desarrollo de la misma, así como el esfuerzo y dedicación de los concejales y trabajadores del ayuntamiento”. Sin todos ellos, concluyó, “el éxito de la Haría Extreme sería impensable”. Por su parte, el consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano manifestó que "hacer deporte en Canarias es un atractivo más de nuestro destino. No hay otro lugar, me atrevería a decir, en el mundo, donde se puedan realizar actividades y eventos deportivos en parajes únicos como por ejemplo el de esta isla, Lanzarote, entre volcanes". Además, indicó que "las Islas Canarias son la mejor ubicación europea para entrenar todo el año. Por eso, el Gobierno de Canarias apuesta decididamente por la promoción de Canarias no sólo como el lugar ideal para la celebración de todo tipo de eventos deportivos, sino también como lugar de entrenamiento". La séptima edición de la Haría carrera contará con cuatro distancias: la Cicar Ultra de 94 km, la Binter Maratón (44 km), la Medium (23 km) y la Geoparque Starter (10 km). Todas ellas con arco de salida en la plaza de Haría, excepto la ultra. Los corredores de la modalidad más larga tomarán la salida desde el Parque Nacional de Timanfaya, el sábado, a las 7:15 horas. WAA Spain Ultra Cup, FEDME y FECAMON La Haría Extreme Lanzarote será la octava prueba del prestigioso circuito nacional WAA Spain Ultra Cup, tras su paso por las mejores carreras de ultradistancia de España: Transgrancanaria HG, Penyagolosa Trails HG, Gran Trail de Peñalara, Ultra Sierra Nevada, Riaño Trail Run, UT Guara Somontano HG y UCAM Falco Trail HG. En Haría se coronará a los ganadores del circuito en la distancia más larga, cita a la que no faltarán algunos de los candidatos a llevarse el título final del circuito: José Esteban Martínez, Yeray Durán, Álvaro Rodríguez, Gemma Arenas y Mercedes Pila. La Federación Española de Montaña y Escalada (FEDME) también se traslada este fin de semana hasta Lanzarote, dado que la carrera conejera cerrará el circuito de la Copa de España de Carreras por Montaña Ultra, que ha recorrido hasta ahora la Travesera Integral de Picos de Europa, Ultra Güeyos del Diablu, y el Desafío de Cantabria. Los líderes actuales de este circuito son Marta Escudero e Iván Cuesta, corredores que estarán en la salida de la Cicar Ultra para defender su título. Haría Extreme Lanzarote será también la última parada de la Copa de Canarias de Ultra trail, competición que lideran actualmente Dani Santana y Mariló González. La carrera acogerá además el campeonato de Canarias de Ultra, donde los corredores se jugarán a una sola carta el título de campeones de Canarias en esta disciplina. Corredores destacados en la VII edición de la Haría Extreme Lanzarote No sólo el número de nacionalidades aumenta en cada edición, también lo hacen los corredores destacados. El sábado se dará cita en Haría lo mejor del trail nacional y regional, atletas de renombre que lucharán por los primeros puestos de podio. En la presentación de esta mañana en Haría estuvieron Iván Cuesta, actual líder de la Copa de España de ultras, el grancanario Yeray Durán y Mercedes Pila, ganadora del Spain Ultra Cup y la Copa de España de Ultra en 2016. En la Cicar Ultra Haría Extreme Lanzarote tomarán la salida corredores destacados como Yeray Durán, David Lutzardo, Iván Cuesta, Paco Mendoza, Álvaro Rodríguez, Dani Santana, Álex Fraguela, José Esteban Martínez, José Manuel León, Pawel Dybek, Gemma Arenas, Eva María Moreda, Adonay Crespo, Magda Laczak, Mercedes Pilas, Marta Escudero o Laura Barrera, entre otros. En la Binter Maratón se darán cita corredores de la talla de Albert Pujol, Víctor Bernard, Xavi Llamas, Carmelo González, Estanislao Rivero, Óscar Marín, Salva Rambla, Laia Cañes, Dominique Van Mechgelen, Yolanda Fernández o Irenes Fuertes; mientras que en la modalidad Medium los favoritos son Álex Baldaccini, Paquito Rodríguez, Chencho Yánez y los caboverdianos Joaquim Fortes y Danilson Silva. Programa de actos VII Haría Extreme Lanzarote El ayuntamiento de Haría, promotor del evento, ha preparado una agenda repleta de actividades para los corredores y sus acompañantes. Entre los actos: apertura de la feria extreme, presentación de libros, ponencias, zona infantil, una feria de trail con presencia de marcas del sector, entrega de dorsales, charlas y presentaciones, entre ellas la del WAA Spain Ultra Cup. Una de las actividades más atractivas del programa es la que tendrá lugar el viernes con la salida de la Naviera Armas Kids Extreme, una carrera dirigida a los más pequeños que reunirá en el arco de salida a más de 200 niños. Más información de la Haría Extreme Lanzarote en la Web oficial.



